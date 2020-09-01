青少年到耆老 布農族55族人寫下種小米故事
種植小米和原住民布農族息息相關，台東林管處和台東縣延平鄉桃源部落合作，從青少年到耆老55名部落族人寫下自己種植小米的動人故事。
桃源部落的耆老布袞逐一介紹重植小米的故事，部落的小孩驚訝，原來平日父母親播種的小米竟然有6個品種，且每個品種都有不同的意義。
林務局台東林管處和台東縣延平鄉桃源部落今天共同發表新書「pasikau種是為了你」，書內容從青少年、中壯年人到耆老合計55名參與的部落布農族人，以感性或知性的敘事風格，寫下自己種植小米的故事。
台東林管處長劉瓊蓮表示，部落孩子向耆老學習，親手種回30年前便已失傳的小米，也種下自己與土地應有的倫理關係；書中看得見青少年「放感情」的插畫，以及長輩們記憶中與種植小米難以切割、悸動不已的情緒。
劉瓊蓮說，過去很多原住民部落會在部落附近的坡地種很多小米，小米需要藉由持續種植維持種原，有黃色的、灰色的、紅色的、米穗長瘦的或短胖的，還有尾巴分岔的6種，不同的小米給不同需要的人吃或不同用途使用。
學童王昱翰在書內說，小米豐收歌像是蜜蜂嗡嗡叫，像是從高山流下來的瀑布聲，就像百人合唱班響徹雲霄，這是為感謝上天將小米賜給布農族人。
這本書除了蒐集布農族人種植小米的故事外，也有布農族的神話故事，如射日傳說、熊和雲豹的故事、癩蛤蟆與紅嘴黑鵯傳說，以及各式祭儀篇，著作權並回歸部落後續使用。
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