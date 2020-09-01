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花蓮老農4000顆西瓜遭棄單 民眾認購1天內賣光

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮西瓜老農4000顆西瓜被盤商棄單，花蓮同鄉公益總會發起愛心認購，1天內賣光。圖／花蓮同鄉公益總會總幹事吳哲仲提供
花蓮西瓜老農4000顆西瓜被盤商棄單，花蓮同鄉公益總會發起愛心認購，1天內賣光。圖／花蓮同鄉公益總會總幹事吳哲仲提供

花蓮一名78歲鍾姓西瓜老農與妻子在鳳林種小玉西瓜，日前台北盤商下單後卻取消，約4000顆西瓜只能堆放田邊工寮。花蓮同鄉公益總會總幹事吳哲仲得知後在臉書貼文，請大家幫忙購買讓瓜農度過難關，許多媽媽發起團購，1天內就把西瓜買完，老農頻頻感謝大家幫忙。

吳哲仲透過友人得知消息後，聯繫上瓜農承諾會開貨車收購被跑單的西瓜，由同鄉會先代墊費用，號召民眾踴躍到協會購買。他在臉書貼文，鍾姓老夫婦的兒子往生，留下2個讀國中和國小的孫子，眼看已開學要繳學費，西瓜卻賣不出去，非常著急。

吳說，阿公不求賺錢，只希望收回成本，一顆7斤重的小玉西瓜只賣50元，自己已買了100顆，朋友也買200顆，「希望大家一起幫忙來幫阿公，阿嬤度過難關，有需要的購買朋友，我們可以幫忙載回花蓮市」。

消息傳入鄉里間群組，許多民眾認購西瓜，阿公對西瓜賣相差感到不好意思，一直說「歹勢」，大家安慰西瓜是拿來吃的。不到1天的時間，西瓜已全部售完，吳哲仲將部分西瓜轉送至公益團體給孩子們享用。他說，雖然很累可是非常值得，更感謝辛苦的志工們及各界的愛心，讓阿公阿嬤暫時度過難關。

阿嬤 愛心

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