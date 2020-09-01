花蓮78歲阿公種4000顆西瓜遭盤商棄單 熱情鄉親全買了

花蓮一名78歲的鍾姓瓜農與妻子在鳳林種植小玉西瓜，早前一名台北盤商曾下單訂購，待西瓜收成後，台北盤商卻棄單，造成三、四千顆西瓜只能暫時堆放在工寮內。

根據《TVBS新聞網》報導，鍾姓瓜農遭台北盤商棄單，只好將收成的三、四千顆西瓜放在田邊工寮，但因夏日氣溫炎熱，許多西瓜都被「曬裂」了。花蓮縣同鄉公益總會長吳哲仲得知消息後，立即聯繫瓜農並開貨車前去收購，並由同鄉會全額代墊西瓜收購款，再開放給其他鄉親選購。

吳哲仲將消息PO在花蓮同鄉會臉書粉絲頁，號召許多熱心的在地鄉親伸出援手。吳哲仲指出，阿公只希望收回成本，一顆7斤重的小玉西瓜只賣50元，吳哲仲自己購買100顆西瓜，友人也請他預訂100顆，「希望大家一起來幫忙阿公、阿嬤度過難關」，最終遭到棄單的西瓜也都全數賣完。

吳哲仲分享到，78歲的阿公在鳳林中心埔種植西瓜，因兒子已經往生，媳婦跟人跑了，他只能與妻子做些小本生意，兩老獨立扶養國中、國小的2個孫子。吳哲仲說，阿公的西瓜賣相不好，所以在他去載西瓜時，阿公一直跟他說「歹勢」，但他認為反正是拿來吃不是拿來看的，「所以無所謂！」，終於在熱情鄉親的幫助下，4千多顆西瓜不到一天時間就全部分送出去了。