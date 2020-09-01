台東卡大地布部落三大家族頭目 聲明反知本光電案

針對知本光電案衍生至今的爭議，台東市知本地區卑南族卡大地布（Katratripulr）部落，三大家族拉罕（頭目）發表共同聲明，重申部落主體性及立場，要求知本光電無法融入部落意見應撤案；在部落為主體，荒野保護協會等生態團體為輔的前提下，希望族人積極參與及協助反知本光電案連署。

三大家族拉罕認為知本光電案，從標租、規畫到審查時程，皆以台東縣政府和開發廠商意志而行，致使部落內分歧，在壓力下難以溝通對話，甚至衍生出今年5月友善團隊欲自行召開部落會議，選舉部落會議主席及議決部落待解決事項等爭議。

雖然相關爭議已落幕，但日前部落主席林茂盛卻收到部落族人陳莊金龍信件，說明要籌組人民團體代表部落接受開發廠商盛力能源公司的回饋金，恐造成部落傳統倫理、祖靈信仰及領導體系崩壞，架空拉罕地位與權力。

三位拉罕聲明：已針對去6月1日召開的部落會議投票結果，提出「諮商同意會議投票無效」民事訴訟，因能行使諮商同意的，能和廠商簽約的只有卡大地布部落會議，陳莊金龍等人籌組的人民團體，不代表部落，倘若該團體日後與廠商簽署任何契約及承諾，造成部落族人權益損害，部落將保留法律追訴權。

三位拉罕另表示，荒野保護協會發起「拒絕知本光電」連署案，在以部落為主體，荒野保護協會等生態團體為輔的共識下，三位拉罕希望部落族人踴躍參與連署，一起守護卡大地布部落的傳統領域。