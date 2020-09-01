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影／幫幫他！獨居中風柚農憂沒法賣 開放採果半買半送

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
中風老農何清和栽種的老欉文旦柚香甜多汁，還沒有「收水」就很好吃。圖／黃琤婷提供
中風老農何清和栽種的老欉文旦柚香甜多汁，還沒有「收水」就很好吃。圖／黃琤婷提供

宜蘭縣冬山鄉81歲老農何清和中風行動不便，園區有100多棵老欉柚樹經由他細心照顧且不使用藥農，品質相當好，今年少雨水沒颱風，柚子香甜多汁；但老農右半邊中風動作緩慢，根本沒辦法拿去賣，縣議員及熱心志工得知後，決定幫助他以半買半送方式，開放民眾採果。

何清和的妻子早逝，兒子在外地上班，十幾年前中風造成身體右半側行動不便，講話嘴巴有些歪斜，現在又耳朵重聽，父親留給他近1甲地，栽種100多株、50幾年的老欉柚樹，以前請人栽種採收，收的錢都給了工人，自己年年賠了1、20萬元「做心酸的」，後來不請人了，光靠自己慢慢種。

常來照顧他的王姓志工說，柚樹披上白紗防治病蟲害，由於不灑農藥及除草劑，別人割草幾天就可以割完，何清和要花一個多月時間，沒有農藥的土壤肥沃；加上老農細心照顧，種出來的品質相當好，今年沒有颱風侵襲、雨水少，柚子大豐收，預估有1萬2000台斤待採。

何清和佝僂的身軀走起路來一拐一拐，右側無力扛重物，根本沒辦法把柚子載出去賣，使他苦惱不已，連日來愁眉不展。縣議員黃琤婷得知後到園區了解，何清和採下一棵柚子請她品嘗，在柚子尚未收水的情況下，就已經很甜了。

黃琤婷表示，何清和老農栽種的柚子保證香甜多汁，因苦無銷售管道，自己又無力販售，現階段只能開放民眾採果，以半買半送的價格與社會大眾分享，9月12日起開放採果，歡迎大家來幫助中風老農，品嘗柚子好滋味。地址宜蘭縣冬山鄉中山二路115號，聯絡人志工王先生 0921958228。

81歲中風老農何清和右半邊行動不便，連講話嘴巴都會歪斜，他在柚樹披上白紗防治蟲害，很擔心種出的好柚子賣不出去。圖／黃琤婷提供
81歲中風老農何清和右半邊行動不便，連講話嘴巴都會歪斜，他在柚樹披上白紗防治蟲害，很擔心種出的好柚子賣不出去。圖／黃琤婷提供
中風老農何清和栽種的老欉文旦柚香甜多汁，但他半身行動不便，佝僂的身軀無力採摘販售，縣議員黃琤婷與志工發動開放採果、助老農。圖／黃琤婷提供
中風老農何清和栽種的老欉文旦柚香甜多汁，但他半身行動不便，佝僂的身軀無力採摘販售，縣議員黃琤婷與志工發動開放採果、助老農。圖／黃琤婷提供

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