基隆輕軌軌爭議藍議員批沒作為 蔡適應:少噴政治口水

針對基隆輕軌爭議，基隆市4名國民黨議員上午指責説明會只聞樓梯響，民進黨立委蔡適應沒看到有實質作為。蔡適應服務處主任林明智回應説，首都圈的鐵道建設，應著重在理性專業討論、少一點政治口水。

針對交通部表示基隆輕軌規劃案，將召集北北基三縣市首長進行協調，基隆市議員張淵翔、莊敬聖、鄭愷玲以及韓世昱今天召開聯合記者會，質疑交通部的協調會遲遲未見進度，也沒有具體時間表，而能監督交通部的基隆唯一一席立委，在基隆輕軌的議題上，卻不見有任何實質作為。

立委蔡適應服務處主任林明智説，首都圈的鐵道建設，應著重在理性專業討論、少一點政治口水。在北宜高鐵案、民生汐止線環評通過後，已經與當初基隆輕軌可行性評估的時空背景環境有很大的差別，若只立基於可行性評估討論，太過片面。

在綜合規畫階段，將會就北宜高鐵、民生汐止線、台鐵現有軌道與基隆輕軌在首都圈軌道建設做整合討論，除了基隆市外，包括新北市、台北市的意見也要納入，日前交通部長林佳龍已應允將就本案邀上述縣市長召開四長會議討論

林明智指出，不夠好的方案市長林右昌不會接受，蔡適應也不會接受，關於首都圈軌道建設，是重大投資，需要各方理性與專業討論，不需要的是政治口水。