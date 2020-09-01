影／10年磨一路 基隆中山一、二路拓寬今通車

歷經十多年的規畫設計、爭取經費、拆遷戶抗爭到最後動工，基隆市中山一、二路寬工程最後一哩路完工，市府今天在基隆火車站旁中山一路舉辦通車典禮，地方人士以辦喜事的心情迎接，議員、里長及地方社區協會的人都來參與，見證歷史性的一刻。這條被稱為基隆市的「忠孝東路」拓寬工程完工，象徵基隆市交通的「任督二脈」打通了。

林右昌說，拓寬的完成解決了港區西側長期面臨的交通堵塞的問題，及都市景觀、再造的問題，新的拓寬工程也完成共同管道，把水公司、電信等各種管線混亂、經常性挖掘的問題，全都一併來解決。

議長蔡旺璉表示，這個日子地方期盼了很久，中山一、二路拓寬工程的完工，大家抱著很大很大的喜悅，從前市長張通榮到現在，還有很多卸任、現任的議員都很關心工程的進行。