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影／10年磨一路 基隆中山一、二路拓寬今通車

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
10年磨一路，基隆中山一二路拓寬最後一哩路今通車。記者游明煌／攝影
10年磨一路，基隆中山一二路拓寬最後一哩路今通車。記者游明煌／攝影

歷經十多年的規畫設計、爭取經費、拆遷戶抗爭到最後動工，基隆市中山一、二路寬工程最後一哩路完工，市府今天在基隆火車站旁中山一路舉辦通車典禮，地方人士以辦喜事的心情迎接，議員、里長及地方社區協會的人都來參與，見證歷史性的一刻。這條被稱為基隆市的「忠孝東路」拓寬工程完工，象徵基隆市交通的「任督二脈」打通了。

林右昌說，拓寬的完成解決了港區西側長期面臨的交通堵塞的問題，及都市景觀、再造的問題，新的拓寬工程也完成共同管道，把水公司、電信等各種管線混亂、經常性挖掘的問題，全都一併來解決。

議長蔡旺璉表示，這個日子地方期盼了很久，中山一、二路拓寬工程的完工，大家抱著很大很大的喜悅，從前市長張通榮到現在，還有很多卸任、現任的議員都很關心工程的進行。

整個中山一、二路的拓寬工程總經費約15億餘元，從99年到今天歷經十多年才完工，十分的辛苦，包括用地的取得困難、與居民的溝通、工程的進行困難等，代表基隆市交通的「任督二脈」打通了。

10年磨一路，基隆中山一二路拓寬最後一哩路今通車。記者游明煌／攝影
10年磨一路，基隆中山一二路拓寬最後一哩路今通車。記者游明煌／攝影
10年磨一路，基隆中山一二路拓寬最後一哩路今通車。記者游明煌／攝影
10年磨一路，基隆中山一二路拓寬最後一哩路今通車。記者游明煌／攝影
10年磨一路，基隆中山一二路拓寬最後一哩路今通車。記者游明煌／攝影
10年磨一路，基隆中山一二路拓寬最後一哩路今通車。記者游明煌／攝影
10年磨一路，基隆中山一二路拓寬最後一哩路今通車。記者游明煌／攝影
10年磨一路，基隆中山一二路拓寬最後一哩路今通車。記者游明煌／攝影

基隆 火車站 林右昌

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