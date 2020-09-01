台東市10路口開車要留意 警今起取締汽機車不停讓行人
為降低行人事故發生率，台東縣警方今天起擴大執法，針對台東市區10大易肇事路口及省道台9線、台11線易肇事路段，加強取締汽機車不停讓路人優先通行。
縣警局統計近3年來，轄內行人交通事故有135件，造成7人死亡、178人受傷，事故地點以道路路口居多，籲請汽機車駕駛人行經路口，遇行人穿越道路時應暫停，禮讓行人先行，違規可罰1200元以上至7200元以下罰款。
警方針對台東市區10大易肇事路口及省道台9線、台11線易肇事路段，列為執法重點路段；台東市10大易肇事路口為正氣北路與大業路口、傳廣路與正氣路口、新生路與正氣路口、新生路與博愛路口、南京路與新生路口、傳廣路與更生路口、四維路一段與中華路一段口、中正路與博愛路口、四維路三段與更生路口、中華路四段與臨海路三段口。
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