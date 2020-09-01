聽新聞
test
0:00 / 0:00
宜蘭轉運站9/17停用 搭車請到臨時轉運站
宜蘭轉運站即將原地改建，縣政府報請議會同意，目前的轉運站訂於9月17日停用拆建，預計民國111年底完工啟用。這段期間請民眾到附近的臨時轉運站乘車，臨時轉運站將使用兩年多。
宜蘭轉運站從2010年啟用至今已經10年，每年遊客超過300萬人次，使用量相當大，當時建造轉運站時屬於臨時性質，只有6個月台，除了國道客運要停靠，市區客運也會用到，空間飽和，不敷使用，縣政府向中央爭取前瞻經費補助，將斥資4億7800萬元（含工程預備金及物價調整）在原地重建正式的宜蘭轉運站。
宜蘭縣政府為了拆除現有站體建築，報請縣議會同意於9月17日停用，接著展開拆除，而位於附近的臨時轉運站已經完工收尾中，共有6個停靠月台，臨時取代民眾搭乘服務，屆時請乘客到臨時轉運站搭車。至於下車處除了目前位於林森路的下車停靠站，未來還會增加校舍路的下車停靠站，達到下車旅客分流，避免全擠在現有的林森路下車。
縣府交通處表示，臨時轉運站使用兩年後完成階段性任務，未來正式的轉運站會比目前寬敞許多，將建置地下二層的汽機車停車場，98席汽車停車位，750席機車停車位；地上一層是售票，候車及商業空間，國道客運月台增加到11個，地區客運月台三個，還會有計程車排班區可供28輛計程車暫停等載客，有三個下車站點，預計民國111年底完工啟用。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言