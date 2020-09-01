宜蘭轉運站9/17停用 搭車請到臨時轉運站

宜蘭轉運站即將原地改建，縣政府報請議會同意，目前的轉運站訂於9月17日停用拆建，預計民國111年底完工啟用。這段期間請民眾到附近的臨時轉運站乘車，臨時轉運站將使用兩年多。

宜蘭轉運站從2010年啟用至今已經10年，每年遊客超過300萬人次，使用量相當大，當時建造轉運站時屬於臨時性質，只有6個月台，除了國道客運要停靠，市區客運也會用到，空間飽和，不敷使用，縣政府向中央爭取前瞻經費補助，將斥資4億7800萬元（含工程預備金及物價調整）在原地重建正式的宜蘭轉運站。

宜蘭縣政府為了拆除現有站體建築，報請縣議會同意於9月17日停用，接著展開拆除，而位於附近的臨時轉運站已經完工收尾中，共有6個停靠月台，臨時取代民眾搭乘服務，屆時請乘客到臨時轉運站搭車。至於下車處除了目前位於林森路的下車停靠站，未來還會增加校舍路的下車停靠站，達到下車旅客分流，避免全擠在現有的林森路下車。