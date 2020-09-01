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宜蘭轉運站9/17停用 搭車請到臨時轉運站

聯合報 / 記者戴永華/即時報導
宜蘭轉運站9月17日停用拆除，乘客要到臨時轉運站搭車。 記者戴永華/攝影
宜蘭轉運站9月17日停用拆除，乘客要到臨時轉運站搭車。 記者戴永華/攝影

宜蘭轉運站即將原地改建，縣政府報請議會同意，目前的轉運站訂於9月17日停用拆建，預計民國111年底完工啟用。這段期間請民眾到附近的臨時轉運站乘車，臨時轉運站將使用兩年多。

宜蘭轉運站從2010年啟用至今已經10年，每年遊客超過300萬人次，使用量相當大，當時建造轉運站時屬於臨時性質，只有6個月台，除了國道客運要停靠，市區客運也會用到，空間飽和，不敷使用，縣政府向中央爭取前瞻經費補助，將斥資4億7800萬元（含工程預備金及物價調整）在原地重建正式的宜蘭轉運站。

宜蘭縣政府為了拆除現有站體建築，報請縣議會同意於9月17日停用，接著展開拆除，而位於附近的臨時轉運站已經完工收尾中，共有6個停靠月台，臨時取代民眾搭乘服務，屆時請乘客到臨時轉運站搭車。至於下車處除了目前位於林森路的下車停靠站，未來還會增加校舍路的下車停靠站，達到下車旅客分流，避免全擠在現有的林森路下車。

縣府交通處表示，臨時轉運站使用兩年後完成階段性任務，未來正式的轉運站會比目前寬敞許多，將建置地下二層的汽機車停車場，98席汽車停車位，750席機車停車位；地上一層是售票，候車及商業空間，國道客運月台增加到11個，地區客運月台三個，還會有計程車排班區可供28輛計程車暫停等載客，有三個下車站點，預計民國111年底完工啟用。

宜蘭臨時轉運站將完工啟用，扮演階段性的任務。 記者戴永華/攝影
宜蘭臨時轉運站將完工啟用，扮演階段性的任務。 記者戴永華/攝影
宜蘭轉運站9月17日停用拆除，乘客要到臨時轉運站搭車。 記者戴永華/攝影
宜蘭轉運站9月17日停用拆除，乘客要到臨時轉運站搭車。 記者戴永華/攝影

國道客運 計程車 建築

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