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基隆輕軌說明會只聞樓梯響 藍議員要求速開別閉門造車

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
基隆輕軌說明會只聞樓梯響，藍議員今天要求速開說明會別閉門造車。記者游明煌／攝影
基隆輕軌說明會只聞樓梯響，藍議員今天要求速開說明會別閉門造車。記者游明煌／攝影

基隆輕軌完工後未來台鐵不進基隆站規畫引發爭議，針對交通部拋出針對基隆輕軌規劃案，將召集北北基三縣市首長進行協調，對此基隆市議員張淵翔、莊敬聖、鄭愷玲以及韓世昱今天召開聯合記者會，質疑交通部的協調會遲遲未見進度，也沒有具體時間表，要求速開說明會講清楚。

議員鄭愷玲表示，交通部擬興建基隆輕軌，取代台鐵基隆站運輸功能，自從消息見報後造成基隆通勤族極大反彈，也引起民眾對政府的不滿，要求市長、立委捍衛市民權益的訴求在網路上炸鍋。眼見基隆輕軌已成燙手山芋後，各單位就像世足賽選手一樣責任踢來踢去，最後踢給交通部召開跨縣市協調會，但基隆民眾的訴求已經非常清楚，不反對輕軌但絕不能廢除台鐵。

議員莊敬聖表示，自基隆輕軌議題發燒到現在已經超過1個月了，立委蔡適應曾表示，將要求交通部下鄉辦說明會，但到今天還是完全沒看到交通部有任何具體動作，國民黨立委實際搭乘台鐵，了解台鐵基隆站目前營運現況提出訴求。

議員韓世昱則提到交通部長林佳龍8月22日到基隆時，這是最好向中央表達基隆輕軌問題看法的機會，市長林右昌還當面和他討論到基隆輕軌的議題，但未見蔡立委出現。

張淵翔與韓世昱指出，昨天新年度國防預算案曝光，他任想請問，不被基隆人接受的輕軌一定要蓋嗎？基隆輕軌不是政治議題，而是攸關基隆通勤族每天上下班的切身問題，所以輕軌爭議一日不落幕，基隆民眾就得多一天的不安與憤怒。

韓世昱指出，只要蔡立委一天不請到交通部來基隆進行說明，他就會繼續幫蔡立委寫日記作記錄，記錄他到底要花幾天才能真的把交通部官員請來基隆，讓市民清楚知道在民眾關心的重大議題上，立委有多積極捍衛基隆民眾的權益。

立委蔡適應先前曾回應，基隆輕軌路線設計尚涉及北五堵研發新市鎮、六堵地區開發關係，在在都要整合北北基三縣市政府意見，才能取得共識，一旦有確認方向，他會盡速要求召開公聽會，向民眾說明最新情況。

蔡適應指出，不好的方案，市長不會接受，他也不會接受，依照大眾捷運法第10條，公聽會是必備法定程序，綜合規劃送交通部前一定要開，他也要求，不會只開一場，要分區，也務必要安排在通勤族能參加的晚上或假日，並依大眾捷運法第12條，確保公聽會當中，民眾相關意見納入最後送審報告。

基隆輕軌 台鐵 蔡適應

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