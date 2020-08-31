面對疫情基隆中元祭迎斗燈簡化 僅聯姓會花車遶境
基隆中元祭今天下午舉辦迎斗燈遶境遊行，聯姓會宗親會斗燈首和花車穿梭市區道路，最後安奉慶安宮。中元祭重頭戲放水燈明天午夜在望海巷登場，9月2日（農曆7月15日）在主普壇舉辦中元普度。
今年中元祭由聯姓會輪值主普，白姓、童姓值東，迎斗燈儀式遵循傳統儀典，隊伍先在信一路集結後，由白姓、童姓宗親會引領斗燈隊出發遶境，得意堂陣頭、鼓亭車也在隊伍中，吸引民眾駐足觀看。
基隆市長林右昌、市議會議長蔡旺璉和市府文化局長陳靜萍等人，在迎斗燈起點向各宗親會隊伍致意。
林右昌說，一年一度中元祭，百年傳統科儀一切照舊。防疫期間依照防疫指引舉辦相關活動，今年迎斗燈也簡化儀式，只有輪值主普聯姓會製作花車，代表中元祭傳承精神。
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