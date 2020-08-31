影／上萬隻家燕夜棲台東市區 多輛汽機車遭糞彈襲

台東市區近一周來，尤其中華路、新生路、安慶街一帶，一入夜就聚集上萬隻家燕棲息在街頭、電纜線上， 數量多到讓人驚訝，但停在路邊的多輛汽機車，也因此遭家燕糞便「彈襲」，受害民眾只能無奈花錢洗車。

台東縣野鳥學會理事長王克孝今天表示，家燕是長距離遷徙的「候鳥」，秋冬從北方南下到東南亞避冬，春夏從南方北上，台灣剛好在遷徙路線，一年四季都看得到家燕，目前正值家燕避冬遷徙季節，因此會有大量家燕經過台東市區暫時棲息，估計整個台東市區數量至少上萬隻。