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影／上萬隻家燕夜棲台東市區 多輛汽機車遭糞彈襲

聯合報 / 記者羅紹平／台東即時報導
最近台東市安慶街、中華路、新生路上的電纜線停滿南遷的家燕，路邊不少汽機車遭家燕糞便「彈襲」。記者羅紹平／攝影
最近台東市安慶街、中華路、新生路上的電纜線停滿南遷的家燕，路邊不少汽機車遭家燕糞便「彈襲」。記者羅紹平／攝影

台東市區近一周來，尤其中華路、新生路、安慶街一帶，一入夜就聚集上萬隻家燕棲息在街頭、電纜線上， 數量多到讓人驚訝，但停在路邊的多輛汽機車，也因此遭家燕糞便「彈襲」，受害民眾只能無奈花錢洗車。

台東縣野鳥學會理事長王克孝今天表示，家燕是長距離遷徙的「候鳥」，秋冬從北方南下到東南亞避冬，春夏從南方北上，台灣剛好在遷徙路線，一年四季都看得到家燕，目前正值家燕避冬遷徙季節，因此會有大量家燕經過台東市區暫時棲息，估計整個台東市區數量至少上萬隻。

王克孝指出，雖然國內對家燕幾乎無專人研究，但國外有研究報告指出，家燕會聚集在市區人多區域，主要原因是家燕喜歡暖和的地方，可能因市區街頭路燈多，較為溫暖，所以家燕會聚集棲息街道的電纜線上取暖。

最近台東市安慶街、中華路、新生路上的電纜線停滿南遷的家燕。記者羅紹平／攝影
最近台東市安慶街、中華路、新生路上的電纜線停滿南遷的家燕。記者羅紹平／攝影
最近台東市安慶街、中華路、新生路上的電纜線停滿南遷的家燕。記者羅紹平／攝影
最近台東市安慶街、中華路、新生路上的電纜線停滿南遷的家燕。記者羅紹平／攝影
最近台東市安慶街、中華路、新生路上的電纜線停滿南遷的家燕，路邊不少汽機車遭家燕糞便「彈襲」。記者羅紹平／攝影
最近台東市安慶街、中華路、新生路上的電纜線停滿南遷的家燕，路邊不少汽機車遭家燕糞便「彈襲」。記者羅紹平／攝影
最近台東市安慶街、中華路、新生路上的電纜線停滿南遷的家燕。記者羅紹平／攝影
最近台東市安慶街、中華路、新生路上的電纜線停滿南遷的家燕。記者羅紹平／攝影

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