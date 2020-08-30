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影／基隆中元祭主普壇點燈 燈火秀煙火更添璀璨

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆中元祭主普壇今晚開燈放彩，重頭戲放水燈在9月1日（農曆7月14日）晚間登場。記者邱瑞杰／攝影
基隆中元祭主普壇今晚開燈放彩，重頭戲放水燈在9月1日（農曆7月14日）晚間登場。記者邱瑞杰／攝影

基隆中元祭主普壇今晚開燈放彩，祭典重頭戲緊接著登場，明天各姓氏斗燈遊街後安奉慶安宮，9月1日（農曆7月14日）晚間迎請水燈頭遊行，深夜在望海巷海域「放水燈」，為中元祭最熱鬧的儀式。

基隆中元祭自清朝咸豐5年（1855）年開辦舉辦，今年是第166年，輪由聯姓宗親會主普，白姓和童姓值東。主普壇經延請法師淨壇後，今晚7點由今年中元祭主委童永、副主委白明淙等宗親會代表及副總統賴清德、基隆市長林右昌等人，一起主持開燈放彩儀式。

今年的點燈儀式由燈光秀、點燈和煙火組成，吸引許多民眾前往取景。點燈後童永、白明淙先後致詞，細數中元祭由來，並感謝中央政府經費補助及指導。

2018年基隆中元祭賴姓宗親主普，時任閣揆的賴清德應該出席放水燈遊會。今年中元祭聯姓宗親會主普，白姓和童姓值東，童永是賴的舅舅，今晚也應邀參加主普壇開燈儀式。

賴清德說，中元祭的由來是要促進族群和諧，共同打拚，爭取好的未來。這種精神在現在台灣社會非常重要，因為台灣目前除受新冠肺炎威脅，中、美之間的問題也非常大，內有疫情，外有地緣政治變化，時代變化非常快，所以台灣族群一定要和諧，一定要團結。

主普壇早期建於市區，後來遷移到中正公園現址，每年中元祭農曆7月13日晚間點燈。主普壇是中國古樓式建築，樓高3層，可以俯瞰基隆市中心，內部設有中元祭祀文物館，展示祭祀活動相關文物。

今年受新冠肺炎影響，水燈頭遊行不安排表演團隊步行參與，表演節目則移到今晚主普壇開燈放彩會場，主題為「嘻合中元 細說從頭」，安排多次在全國運動會開幕儀式編導王立安，帶領大紅桔劇場、采風樂坊與火舞團，與台灣手指鼓手（FINGER DRUMMING）代表人物PUZZLE MAN，以嘻哈遊唱方式，搭配北管樂和戰鼓跨界競演，體現中元祭傳承已久的融合力量。

基隆中元祭主普壇今晚開燈放彩，施放煙火更添璀璨。記者邱瑞杰／攝影
基隆中元祭主普壇今晚開燈放彩，施放煙火更添璀璨。記者邱瑞杰／攝影

中元祭 基隆 新冠肺炎

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