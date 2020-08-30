台灣米其林名廚江振誠 鼓勵年輕人遇低潮「逢低買進」

台灣史上第一位摘下米其林星等的主廚，世界50大名廚之一的江振誠，第一部紀錄片「初心」今天返鄉首映，縣府除了包場，勞工處更邀請江振誠與年輕人座談，鼓勵年輕朋友在人生或工作上無論順逆境，都要保持最原始的那顆初心。

江振誠年輕時到法國學廚藝，花10年時間在新加坡落地生根，2016年他經營的法式料理餐廳「Restaurant ANDRÉ」被新加坡米其林指南評鑑為二星，同時被評選為全球50間最佳餐廳，他卻在2018年決定結束餐廳並放棄米其林星等，回台開設「RAW」餐廳，讓人震撼。他昨天把新加坡餐廳比喻成一件作品，「未來10年要打造另一件作品，它叫台灣」。

原本紀錄片是要拍攝勵志故事，未料拍沒多久，江振誠突然決定結束新加坡餐廳，紀錄片未停止繼續拍攝，更忠實紀錄全部過程，完整呈現他最初的起心動念與最終的決定。

有人說，江距離米其林三星的成功之路只差一步之遙，未來大可擠入世界排名更前的餐廳；但江振誠反思「即將攻頂的一步之遙，是他想要的嗎」、「拿到三星就開心了」、「是否忘了初心是什麼？」

江振誠為成功下的定義，是能不能具備讓身邊更多人完成夢想的能力，好比餐廳團隊裡，要能幫助身邊的人完成夢想才是成功；而完美的定義也並不是功成名就，是你要具備放下的能力，懂得放下這才是完美。

電影映後「對話宜蘭：江振誠與他的初心」座談時，青創團隊提問包括遭遇困難如何堅守初心、如何透過宜蘭在地食材創造出國際級料理等問題。江振誠鼓勵年輕朋友面對壓力挫折時記得「逢低買進」，人生愈是低潮時，更要積極布局，等待下一次的再躍起。