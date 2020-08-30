快訊

驚悚！新竹國際風箏節女童遭捲上天擺盪 臉頸擦傷嚇哭

玉山小獼猴遭車撞死 母猴心碎抱屍7日終於放下了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

延續206個小燈泡祝福 花蓮五味屋成立娃娃屋

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮五味屋將娃娃整理後，利用舊房子成立「娃娃屋」。記者王思慧／攝影
花蓮五味屋將娃娃整理後，利用舊房子成立「娃娃屋」。記者王思慧／攝影

2016年前發生「小燈泡事件」震驚全台，當時有許多人前往事發地點放娃娃悼念。王婉諭將其中206個娃娃整理後，送到關心兒少福祉的花蓮壽豐鄉豐田五味屋，剛好今年是五味屋成立12周年，於是利用舊房子成立「娃娃屋」，且娃娃只送不賣，藉由送到社會各角落，宣導兒少安全等相關議題。

五味屋今天舉辦娃娃屋開幕活動，小燈泡媽媽、時代力量立委王婉諭出席。她說，事情發生後很多人想念小燈泡，在路邊放娃娃悼念，估算約有1100隻娃娃，心想若交給環保局只是當垃圾清掉，在希望物品能充分利用的想法下，決定送給公益團體。

五味屋每年會規畫讓孩子們到台灣大學通識課程上經驗分享，課程結束後，再由接待大使接回家住一晚；前年開始王婉諭就擔任接待大使，認同五味屋的經營理念。

王婉諭表示，經聯絡全台2、30家相關社福機構後，娃娃分批送到7、8個不同的社福機構，其中之前有跟五味屋聯繫過，決定送206隻娃娃。顧瑜君老師很用心，沒有轉賣或直接送出去，而是透過活動傳達相關的兒少觀念給大眾，娃娃也代表把大家的關心傳給社會角落。

五味屋創辦人顧瑜君說，由於這起事件喚起大家兒童安全、兒童權利，也有環保等議題，因此娃娃只送不賣，206隻娃娃都掛上塑膠的牌子以及特別的編號，等同於娃娃成為代言人。在全台流動時，五味屋會追蹤到哪裡，傳遞何種訊息給誰，當然民眾若收到娃娃也可以送出去，就像接力賽一樣。

顧瑜君表示，每次活動只要環境允許就會種樹紀念，這次種2棵苦楝樹，以前生女兒會種這種樹，等女兒出嫁就砍下來做嫁妝；苦楝樹的「苦」字代表母親含辛茹苦照顧兒女長大，也紀念小燈泡。

邁入第12年的五味屋成立「娃娃屋」，宣導兒少安全議題。記者王思慧／攝影
邁入第12年的五味屋成立「娃娃屋」，宣導兒少安全議題。記者王思慧／攝影
小燈泡媽媽王婉諭（前排右三）捐206隻娃娃，宣導兒少安全等相關議題。記者王思慧／攝影
小燈泡媽媽王婉諭（前排右三）捐206隻娃娃，宣導兒少安全等相關議題。記者王思慧／攝影

小燈泡 王婉諭

延伸閱讀

高鈺婷掌時力 團結大考驗

「新竹林志玲」高鈺婷接任時力新黨魁

時力29日選新主席 決策委員選舉王婉諭最高票

時力決策會補選 王婉諭最高票 黃捷若沒退名列第8

相關新聞

延續206個小燈泡祝福 花蓮五味屋成立娃娃屋

2016年前發生「小燈泡事件」震驚全台，當時有許多人前往事發地點放娃娃悼念。王婉諭將其中206個娃娃整理後，送到關心兒少...

影／民眾搶購中衛特殊色口罩 屈臣氏一早大排長龍

民眾喜愛的中衛特殊色口罩今上午開賣，屈臣氏指定門市出現搶購人潮大排長龍，上午10時半才發放號碼牌，有人不到8時就來排隊、...

全縣評量找解方 台東挽救教育差距

台東縣府教育處今年7月初針對縣內國中小學學生，在期末考舉辦首次全縣共同評量，各年級學生使用統一試卷，結果出爐，台東縣內存...

阿美族飲酒歡樂歌、少年報訊歌 授權原民會使用

台東縣大馬蘭阿美族部落去年取得傳統歌曲「飲酒歡樂歌」和「少年報訊歌」的智慧財產權，部落昨授權原住民族委員會文化發展中心使...

3月曾修復 羅東中山公園公仔再遭毒手

宜蘭縣羅東鎮中山公園兩年前再造，放置多個具設計感的可愛公仔，成為拍照打卡熱點；但近日協助再造的計畫主持人楊佳璋重遊舊地，...

基隆校園遊戲場捨傳統遊具 對社區開放

基隆市政府向中央爭取到3900萬元經費，將打造國小兒童特色遊戲場，會擺脫以前傳統罐頭遊具，結合環境特色及文化規畫學校的特...

基隆打造特色遊戲場 雙北取經

基隆市政府教育處將打造國小特色遊樂園，今年展開研習討論，並到台北市、新北市的學校、公園取經，了解校園建置特色兒童遊戲場經...

最激烈補選 藍亮如擊敗綠營對手當選羅東仁和里長

被喻為「宜蘭史上最激烈里長補選」的羅東鎮仁和里長補選今天投開票，病故里長陳圳茂的遺孀，縣長林姿妙支持的無黨籍藍亮如，打敗...

影／台東市今辦客家美食活動 印尼客籍新移民歡喜參加

台東市10萬市民中，每5人有1人是客家人，市公所今天舉辦「好客廚房」經由客家傳統美食現場料理、解說，傳承客家飲食文化，連...

羅東中山公園公仔再遭破壞 龜殼破大洞、鹿眼被挖出

宜蘭縣羅東鎮中山公園兩年前再造，放置多個具設計感的可愛公仔，燈光、環境同步改善，成為超萌、超好拍打卡熱點；但近日協助再造...

影／基隆火燒雲後大雨路積水 基隆港東岸看不到西岸

基隆市今天近中午大雨不斷，從上午11時到下午1點多，累積雨量約34毫米，基隆港大雨，東岸都看不到西岸，到下午近2時雨勢才...

基隆打造特色遊具雙北取經 爬管、滾輪滑梯、互動冒險

基隆市政府教育處將花3900萬元改造國小特色遊樂園，為更符合需求，集結各校總務人員展開研習並到台北市、新北市的學校、公園...

熱門新聞

2.58倍大安森林公園 台中「中央公園」要開幕了

最激烈補選 藍亮如擊敗綠營對手當選羅東仁和里長

480秒煙火照亮淡水河 逾8萬人擠爆北市延平河濱公園

直擊！金門酒店業也收振興劵 帶動業績強強滾

圳溝橡皮壩驚見「女屍」 警方電話接不停

民進黨議員調查全市里長赴大陸詳情 里長：心生恐懼

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。