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延續206個小燈泡祝福 花蓮五味屋成立娃娃屋
2016年前發生「小燈泡事件」震驚全台，當時有許多人前往事發地點放娃娃悼念。王婉諭將其中206個娃娃整理後，送到關心兒少福祉的花蓮壽豐鄉豐田五味屋，剛好今年是五味屋成立12周年，於是利用舊房子成立「娃娃屋」，且娃娃只送不賣，藉由送到社會各角落，宣導兒少安全等相關議題。
五味屋今天舉辦娃娃屋開幕活動，小燈泡媽媽、時代力量立委王婉諭出席。她說，事情發生後很多人想念小燈泡，在路邊放娃娃悼念，估算約有1100隻娃娃，心想若交給環保局只是當垃圾清掉，在希望物品能充分利用的想法下，決定送給公益團體。
五味屋每年會規畫讓孩子們到台灣大學通識課程上經驗分享，課程結束後，再由接待大使接回家住一晚；前年開始王婉諭就擔任接待大使，認同五味屋的經營理念。
王婉諭表示，經聯絡全台2、30家相關社福機構後，娃娃分批送到7、8個不同的社福機構，其中之前有跟五味屋聯繫過，決定送206隻娃娃。顧瑜君老師很用心，沒有轉賣或直接送出去，而是透過活動傳達相關的兒少觀念給大眾，娃娃也代表把大家的關心傳給社會角落。
五味屋創辦人顧瑜君說，由於這起事件喚起大家兒童安全、兒童權利，也有環保等議題，因此娃娃只送不賣，206隻娃娃都掛上塑膠的牌子以及特別的編號，等同於娃娃成為代言人。在全台流動時，五味屋會追蹤到哪裡，傳遞何種訊息給誰，當然民眾若收到娃娃也可以送出去，就像接力賽一樣。
顧瑜君表示，每次活動只要環境允許就會種樹紀念，這次種2棵苦楝樹，以前生女兒會種這種樹，等女兒出嫁就砍下來做嫁妝；苦楝樹的「苦」字代表母親含辛茹苦照顧兒女長大，也紀念小燈泡。
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