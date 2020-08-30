影／民眾搶購中衛特殊色口罩 屈臣氏一早大排長龍

民眾喜愛的中衛特殊色口罩今上午開賣，屈臣氏指定門市出現搶購人潮大排長龍，上午10時半才發放號碼牌，有人不到8時就來排隊、拿椅子卡位，長長人龍十分壯觀，每家店限量60盒，視顏色不同，每盒會員價260元到300元不等，買到的人表示超開心。

屈臣氏今天在指定門市限量開賣9款特殊色中衛盒裝口罩，包括月河藍、潮橘、炫霓紫、丹寧牛仔等酷炫新色以及百搭的酷黑、酷黑迷彩、深丹寧等全都有，售完為止。

位於宜蘭市的門市賣的是紫色口罩，偏好特殊色口罩的民眾為了戴起來與眾不同，冒著大熱天有人沒吃早餐來排隊，還有人說，他專程從其它鄉鎮市趕過來宜蘭市區門市購買，更有拿著椅子卡位坐等店開門。

店家提早在上午10時30分發放號碼牌、11時開賣，每店各限量60張號碼牌，每人限購1盒，50片盒裝口罩有月河藍、炫霓紫、酷黑、深丹寧、薰衣紫等5色會員價300元，30片盒裝口罩酷黑迷彩、丹寧牛仔款會員價300元，月河藍、潮橘款會員價260元，會員價便宜，大群民眾排隊搶購。