最激烈補選 藍亮如擊敗綠營對手當選羅東仁和里長

被喻為「宜蘭史上最激烈里長補選」的羅東鎮仁和里長補選今天投開票，病故里長陳圳茂的遺孀，縣長林姿妙支持的無黨籍藍亮如，打敗宜蘭市長江聰淵等人力挺的民進黨籍曾庭萱勝出，藍亮如表示，將接下丈夫棒子，繼續做好里民服務。

曾任3屆仁和里長的陳圳茂今年6月3日病故，今天補選，雖然選舉人數不到千人，卻因兩名候選人背後各有可能投入下屆縣長選舉的藍綠陣營要角林姿妙、江聰淵力挺，讓選戰層級拉高，競爭相當激烈，甚至被視為是縣長選舉前哨戰。

今天投票結果，共472人投票，廢票6票，投票率50.43%。藍亮如獲得312票，曾庭萱獲得154票，藍亮如以不小差距勝出，當選人名單將於9月1日由宜蘭縣選委會審定後公告。

藍亮如說，這場選舉被操作成藍綠大對決，她很開心勝選。上任後第一件事，就是要爭取在里內唯一空地蓋社區活動中心，這也是丈夫生前最大的願望。