影／台東市今辦客家美食活動 印尼客籍新移民歡喜參加

台東市10萬市民中，每5人有1人是客家人，市公所今天舉辦「好客廚房」經由客家傳統美食現場料理、解說，傳承客家飲食文化，連印尼遠嫁來台東的客家新移民羅惟丹也帶3個女兒來參加，了解祖先們的生活智慧。

今天活動中安排台東市長張國洲與夫人張淑玲、縣長饒慶鈴縣與縣議會議長吳秀華分組展現廚藝，煮出美味客家名菜「福菜炒肉片」、「薑絲炒大腸」讓參與者分享共食。

隨後張國洲及饒慶鈴、吳秀華等也跟著參與民眾一同體驗客家搓湯圓，並由客籍女主持人曾文秀介紹客家菜中「四炆四炒」內涵，帶大家認識客家菜不是只有飲食，更有勤儉持家的優良傳統。

曾文秀表示，客家名菜中韭菜炒豬血、薑絲炒大腸、鳳梨木耳炒豬肺，都跟豬血及內臟有關，其中韭菜炒豬血更意味「長長久久」，用豬血是客家人體認生活物資得來不易，要物盡其用，一點都不浪費。中午現場170位參與民眾則共餐分享客家小炒、老菜脯雞湯、薑絲炒大腸等客家美食。