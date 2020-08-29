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羅東中山公園公仔再遭破壞 龜殼破大洞、鹿眼被挖出

聯合報 / 記者王燕華／宜蘭即時報導
宜蘭縣羅東鎮中山公園美學改造的計畫主持人楊佳璋，看到公仔再度被破壞，相當心痛。記者王燕華／翻攝
宜蘭縣羅東鎮中山公園美學改造的計畫主持人楊佳璋，看到公仔再度被破壞，相當心痛。記者王燕華／翻攝

宜蘭縣羅東鎮中山公園兩年前再造，放置多個具設計感的可愛公仔，燈光、環境同步改善，成為超萌、超好拍打卡熱點；但近日協助再造的計畫主持人楊佳璋重遊舊地，卻發現公仔慘遭破壞，有的被擊破，眼球被挖出，甚至整隻遭人拔走，且這已是第二度遭破壞，他上網發文傷心感嘆「這就是我們民眾的素養嗎？」

楊佳璋今天受訪表示，羅東中山公園從日據使用至今，環境較老舊，鎮公所因此委託他，兩年前執行「青鑼－羅東中山公園美學再造計畫」，希望讓整體環境變好，遊客回流。

當時他以「減法設計、微整形、藝術置入、燈光設計」四大主軸進行改造，包括重做指示牌、改善照明與整體環境，也邀請4位藝術家做了10多隻公仔，有笑瞇瞇的海龜、會發光的小鹿、奶油兔等，當年底完成後，公園變得明亮又可愛，成功吸引許多親子重新走入久違的中山公園。

不過，才隔一年，去年底就有民眾反映公仔遭到破壞，雖然人為破壞不在保固範圍內，但因為捨不得藝術家作品被如此對待，協力廠商自掏腰包今年3月中修復，當時還發文呼籲民眾好好愛護；不料，才隔不到半年，最近他帶家人重遊，竟發生再度遭破壞的情況。

他說，這次被破壞得比上次更嚴重，小海龜的龜殼破了一個大洞，鹿身上的LED燈也被挖出來，甚至有的整隻被拔走，讓他相當痛心，更覺得對不起參與創作的藝術家。

楊佳璋表示，兩次修復費用都約2、30萬元，但破壞情況一再發生，他希望從源頭做好防範工作。

羅東鎮長吳秋齡說，中山公園每天都有人巡視，之前有發現公仔遭破壞的情況，已與警方聯繫，盼協助追查行為人。因為中山公園遊客多，可能小朋友隨手亂敲，傷害裝置藝術品，站在教育的立場，呼籲民眾要共同愛惜，但因破壞情況一再發生，會考慮加裝監視器。

宜蘭縣羅東鎮中山公園小鹿夜間會發光，相當可愛。圖／楊佳璋提供
宜蘭縣羅東鎮中山公園小鹿夜間會發光，相當可愛。圖／楊佳璋提供
宜蘭縣羅東鎮中山公園美學改造的計畫主持人楊佳璋，看到公仔再度被破壞，相當心痛。記者王燕華／翻攝
宜蘭縣羅東鎮中山公園美學改造的計畫主持人楊佳璋，看到公仔再度被破壞，相當心痛。記者王燕華／翻攝
宜蘭縣羅東鎮中山公園有多個公仔，被破壞前相當可愛，是熱門打點卡。圖／楊佳璋提供
宜蘭縣羅東鎮中山公園有多個公仔，被破壞前相當可愛，是熱門打點卡。圖／楊佳璋提供
宜蘭縣羅東鎮中山公園公仔今年初也曾遭人破壞。圖／楊佳璋提供
宜蘭縣羅東鎮中山公園公仔今年初也曾遭人破壞。圖／楊佳璋提供
宜蘭縣羅東鎮中山公園公仔今年初也曾遭人破壞，整隻被拔走，右邊為3月修復的模樣。圖／楊佳璋提供
宜蘭縣羅東鎮中山公園公仔今年初也曾遭人破壞，整隻被拔走，右邊為3月修復的模樣。圖／楊佳璋提供

羅東 藝術家

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