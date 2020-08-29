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基隆打造特色遊具雙北取經 爬管、滾輪滑梯、互動冒險

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
基隆市要打造特色遊具，到台北市、新北市的學校、公園取經，發現不少很有創意及特色的遊具。圖／基隆市政府提供
基隆市要打造特色遊具，到台北市、新北市的學校、公園取經，發現不少很有創意及特色的遊具。圖／基隆市政府提供

基隆市政府教育處將花3900萬元改造國小特色遊樂園，為更符合需求，集結各校總務人員展開研習並到台北市、新北市的學校、公園取經，了解學校園建置特色兒童遊戲場經驗及設計概念，發現造型爬管、火箭磨石溜滑梯、爬坡地景等都有很創意、特色。

教育處日前組團參訪台北市康寧及古亭國小，發現校園有另類的造型爬管，還有火箭磨石溜滑梯、爬坡地景等主題之共融遊具，其中令人印象深刻的是向日葵魔法陣滾輪滑梯，是為身障學童打造的遊具，讓一般特殊學童也能體驗樂趣。

古亭國小還結合大樹綠蔭規劃設置共融式遊戲場，利用磁力原理設計磁力急急棒，讓學童在挑戰過關的過程中訓練手眼協調、上臂肌力，並能享受同學互動的趣味性。森林冒險互動遊戲區規畫光影城堡、生命粉創作板、滾球地道、瘦瘦鏡等多元互動板，提供學童視覺、聽覺、觸覺、想像創作的多種體驗與學習。

台北市平等國小校長黎季昊表示，學童24小時當中，幾乎占據三分之一的時間都在學校，如何將校舍環境與嬉戲場所融為一體，不但需要專業廠商設計，更需要老師、家長與小朋友一同構思，創造與眾不同之遊戲場，不再只是傳統式單調遊具，更能發展出親子休閒互動場所。

新北市特色公園鶯歌股鐘樓公園，有3層樓高溜滑梯、超長跑步步道與大型小石頭坑與沙坑，適合親子互動，吸引許多孩童爭相玩樂，基隆市也認為很不錯。

基隆學校自己的改造經驗也可供參考，暖西國小重新規畫兒童遊戲場空間，除了設置風雨球場與共融式遊具，並將操場跑道翻修，把現有的直線跑道，改建為環狀跑道，給學童們更有趣的嬉戲空間。尚仁國小透過小學生提案討論，將檢驗不合格的遊具拆除，打造出師生最愛的樹屋溜滑梯。

基隆市要打造特色遊具，到台北市、新北市的學校、公園取經，發現不少很有創意及特色的遊具。圖／基隆市政府提供
基隆市要打造特色遊具，到台北市、新北市的學校、公園取經，發現不少很有創意及特色的遊具。圖／基隆市政府提供
基隆市要打造特色遊具，到台北市、新北市的學校、公園取經，發現不少很有創意及特色的遊具。圖／基隆市政府提供
基隆市要打造特色遊具，到台北市、新北市的學校、公園取經，發現不少很有創意及特色的遊具。圖／基隆市政府提供
基隆市要打造特色遊具，到台北市、新北市的學校、公園取經，發現不少很有創意及特色的遊具。圖／基隆市政府提供
基隆市要打造特色遊具，到台北市、新北市的學校、公園取經，發現不少很有創意及特色的遊具。圖／基隆市政府提供
基隆市要打造特色遊具，到台北市、新北市的學校、公園取經，發現不少很有創意及特色的遊具。圖／基隆市政府提供
基隆市要打造特色遊具，到台北市、新北市的學校、公園取經，發現不少很有創意及特色的遊具。圖／基隆市政府提供

溜滑梯 基隆

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