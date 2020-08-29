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台東縣教育城鄉差距大 共同評量偏鄉校幾滿江紅

聯合報 / 記者羅紹平／台東即時報導
台東縣教育處日前針對今年7月初實施的全縣國中小學共同評量結果，邀請專家分析討論。記者羅紹平／翻攝
台東縣教育處日前針對今年7月初實施的全縣國中小學共同評量結果，邀請專家分析討論。記者羅紹平／翻攝

國內教育存在城鄉差距，台東縣在國內22縣市墊底，今年7月初，台東針對縣內國中小學學生，利用期末考各年級學生使用統一試卷，舉辦首次全縣共同評量，結果出爐連台東縣內也存在城鄉差距，台東市優於其他鄉鎮、縱谷區鄉鎮優東海岸及南迴鄉鎮，但池上國中表現高於全縣平均值。

台東縣教育處為找出影響台東縣學生學習成就的各項變數，利用108學年度下學期期末考時段，在7月6日至9日舉辦全縣109所國中及國小首度共同評量，科目為國語文、英語文、數學、自然及社會五大考科，參與年級為國小3至5年級及國中7、8年級學生共7984人，各校各年級各科都使用同一試題測考。

經過一個多月的閱卷、彙整數據、分析，共同評量結果日前出爐，台東縣教育處只公布，國小端部分市區及縱谷學校的表現優於南迴線及海岸線的學校；國中端部分偏鄉班級數少的學校普遍表現不佳，另外台東縣學生整體在語文及社會領域評量表現優於自然及數學領域。

但據透露，這次共同評量結果是除了市區，多數鄉鎮國中小學是「滿江紅」。以國中8年級數學0至12分有26人、英語20分以下有27人、社會20分以下有32人、自然20分以下有27、國語25分以下有36人，且分散在偏鄉學校

縣教育處強調，這次評量採取部分素養評量題型，希望了解學生的閱讀理解能力，經分析縣內幾所推動閱讀學校如光明及豐源國小在這次語文類科的學力表現優異，有效的閱讀推動策略，不在於關注圖書借閱率，而是強調閱讀陪伴及閱讀後的發表與寫作，均有效提升學生對文本的理解能力。

另，池上國中評量表現也優於全縣平均值，經分析是學校在部分段考時間，採取open books的方式，透過開放式的評量，讓學生學習更專注並歸納整理課堂筆記，有效落實學生自主學習。

縣教育處表示，共同評量目的在建立評量資料庫，作為日後教育施政參據，希望找出台東學子學習瓶頸，提供教師檢視教學目標與學生實際學習情形有無落差，藉以調整教學策略及評量方式，形成正向循環。

台東縣今年7月初實施全縣國中小學共同評量。記者羅紹平／翻攝
台東縣今年7月初實施全縣國中小學共同評量。記者羅紹平／翻攝
台東縣今年7月初實施全縣國中小學共同評量。記者羅紹平／翻攝
台東縣今年7月初實施全縣國中小學共同評量。記者羅紹平／翻攝

台東 偏鄉學校 南迴線

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