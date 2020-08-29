基隆3900萬打造國小特色遊戲場 捨傳統遊具並開放社區

基隆市政府為提升校園兒童遊戲環境安全及打造有生命力的遊樂場所，已向中央爭取到3900萬元經費要打造國小兒童特色遊戲場，將擺脫以前傳統式遊具，將會結合學校環境特色及文化，發展出屬於學校的特色遊戲場，不僅讓小朋友可以玩，將來完工後在課餘會開放社區民眾使用。

基隆市校園遊戲設施多老舊，市府積極向教育部爭取經費改善，近日有好消息，已獲教育部核定補助公立國小兒童遊戲場改善計畫，經費共有3900萬元，分3年度完成執行，目前正在盤點各校情況擬定改善計畫。

教育處指出，考量基隆土地有限，不一定每區都有特色兒童遊戲場，因此除了校內小朋友使用外，未來計畫在不影響學校的情況下，在課餘、假日開放社區民眾使用，讓更多的小朋友可以利用特色遊具。

對於市府全面改善國小遊具，地方也多認同，但要求跳脫以前思維，要有特色及融入地方。議員王醒之建議，可以借重都發處推動社規師方案，並採用參與式設計的經驗，地方有很多社造成功的案例，要擬出務實又可往前思考操作的方案，找出地方特色融入規畫。

基隆因多雨，以前不少遊具都發霉、生鏽，議員連恩典建議，一定要注意使用的材質，考慮到多雨的天氣，要克服長青苔易滑的毛病，且完工後要善加管理維護。