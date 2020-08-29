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影／片鴨展功夫無招牌烤鴨店成網紅 網：吃皮就知原因

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
陳平良現場片鴨功夫一流，讓顧客看得津津有味，烤鴨三吃是「片皮、片肉、片皮肉」。記者游明煌／攝影
陳平良現場片鴨功夫一流，讓顧客看得津津有味，烤鴨三吃是「片皮、片肉、片皮肉」。記者游明煌／攝影

基隆市外木山一家無菜單料理的烤鴨店，只接受預約，每天都人潮滿滿，無法接現場客人。老闆陳平良是馬祖人，曾到大陸北京全聚德烤鴨店師傅學烤鴨，他選用宜蘭櫻桃鴨品種，烤鴨五吃每道都很有特色，尤其片皮沾白糖，讓鴨皮的口感更加美味。老闆現場秀片鴨功夫，讓顧客看得津津有味。

到這裡不用點菜，店家提供固定菜色，主要為烤鴨、海鮮乾鍋、羊肉爐等特色料理為主，5人以上接受預訂，依人頭收費，主要因為烤鴨需要有8小時的製程，無法臨時供應，顧客不用點菜，但每道菜都很有特色。陳平良以前在台北開店，但不堪高店租搬回基隆，烤鴨料理在網路傳開，成為網紅名店，每天幾乎都客滿，很多外地客來品嘗。

烤鴨店是基隆知名網紅名店，但店外沒有招牌，也看不到店名。網友說，吃到片鴨就知道為何會訂桌了，老闆片鴨時就像表演，很有趣。

陳平良現場片鴨功夫一流，讓顧客看得津津有味，烤鴨三吃是「片皮、片肉、片皮肉」，五吃再加上醬爆烤鴨肉與鹽酥鴨肉。特別的是，不同部位要沾不同醬才能盡享美味，陳平良說，皮沾白糖，肉沾綠醬，綠醬是米醬，吃完後會回甘，而皮連肉的就要吃原味，品嘗真正鴨肉的香味。

乾鍋是源自川北綿陽的烹調方式，各種食材依不同性質分別調理後，再放入油鍋繼續加熱，食材豐富，蔬菜、魚、蝦和透抽等都有。羊肉爐來自紐西蘭帶皮山羊 採用獨特配方熬製鍋底，羊肉均經4小時熬煮，香味濃郁，去除羊騷味。

陳良平是馬祖南竿人，菜色也融入馬祖特色料理，如馬祖光餅要另外包有蚵仔和蛋的料，吃法特別，很有芝麻香。還有「佛手」，老闆會教你怎麼剝開嘗美味。

烤鴨店地址：基隆市安樂區湖海路2段140號

預約專線：（02）24335713

營業時間：每日上午11時至下午3時，下午5時到9時，不接受現場客

陳平良現場片鴨功夫一流，讓顧客看得津津有味，烤鴨三吃是「片皮、片肉、片皮肉」。記者游明煌／攝影
陳平良現場片鴨功夫一流，讓顧客看得津津有味，烤鴨三吃是「片皮、片肉、片皮肉」。記者游明煌／攝影
陳平良現場片鴨功夫一流，讓顧客看得津津有味，烤鴨三吃是「片皮、片肉、片皮肉」。記者游明煌／攝影
陳平良現場片鴨功夫一流，讓顧客看得津津有味，烤鴨三吃是「片皮、片肉、片皮肉」。記者游明煌／攝影
陳平良現場片鴨功夫一流，讓顧客看得津津有味，烤鴨三吃是「片皮、片肉、片皮肉」。記者游明煌／攝影
陳平良現場片鴨功夫一流，讓顧客看得津津有味，烤鴨三吃是「片皮、片肉、片皮肉」。記者游明煌／攝影
陳平良現場片鴨功夫一流，讓顧客看得津津有味，烤鴨三吃是「片皮、片肉、片皮肉」。記者游明煌／攝影
陳平良現場片鴨功夫一流，讓顧客看得津津有味，烤鴨三吃是「片皮、片肉、片皮肉」。記者游明煌／攝影
陳平良現場片鴨功夫一流，讓顧客看得津津有味，烤鴨三吃是「片皮、片肉、片皮肉」。記者游明煌／攝影
陳平良現場片鴨功夫一流，讓顧客看得津津有味，烤鴨三吃是「片皮、片肉、片皮肉」。記者游明煌／攝影

烤鴨 基隆 馬祖

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