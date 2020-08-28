議員批草率 台東灰渣處理場可行性評估預算335萬遭退回

因應台東縣焚化啟用後底渣、飛灰去化處理問題，台東縣環保局爭取中央補助335萬元，作為建置灰渣處理場可行性評估的經費，因提案內容被議員嫌過於草率，今天在議會被議員林威志等提議全案退回。

台東縣環保局代理局長郭建成坦言「不夠細膩，思慮不周，因這筆中央環保署補助款是跨年度經費，環保局會盡速修正計畫，重新提案再送議會審查。」

議員林參天、黃治維、林威志、黃瑞華等人發現提案中，選址地點134個都是位在花東縱谷地區的公有地，這些公有地幾乎都屬農牧用地，林威志批評這是公部門帶頭違反農地農用規定。

林參天、黃治維認為，啟用台東焚化廠去年已獲議會定期會同意，覆水難收，但縣府要花大錢整修及啟用台東焚化廠，卻留下飛灰、底渣去化的棘手問題，20年後，會不會後悔？

林威志認為，只是評估建不建？建在哪裡？灰渣處理場可行性評估經費335萬元過高；用地還都是農牧用地且集中縱谷，提案草率，「環保局是認為議員都是傻子，看不懂，還是吃定議員不能再反對」。林威志隨後提議全案退回，獲林參天、黃治維、黃瑞華附議。

郭建成說，計畫列134個可能選扯地點是為了向中央爭取補助，提報議會的追加預算案，原文不改，附在給議會的提案計畫裡，確實不夠細膩，思慮不周」。