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台灣美食嘉年華 今天台東鐵花新聚落登場

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導
經濟部商業司主辦的「台灣美食嘉年華」今天起一連3天台東鐵花新聚落展開，邀集全台50家知名品牌商家展售。記者尤聰光／攝影
經濟部商業司主辦的「台灣美食嘉年華」今天起一連3天台東鐵花新聚落展開，邀集全台50家知名品牌商家展售。記者尤聰光／攝影

經濟部商業司主辦的「台灣美食嘉年華」今天下午4點起一連3天在台東鐵花新聚落展開，邀集全台50家知名品牌商家展售，帶來原民、小農、美食、文創、伴手禮等各地特色產品，展售活動到30日止，歡迎民眾前往參觀採購。

經濟部商業司副司長陳秘順表示，要振興靠消費，要拚經濟就要吃美食，50個攤位商家，有台東在地，也有來自各縣市，為鼓勵民眾消費，推出價值近10萬元的餐券，希望以實際行動支持地方業者拉抬買氣。

嘉年華現場區分「經典美饌」、「沁涼手搖」、「名品擔露」及「台東原創」四大區，經典美饌有紅藜美味雞排、手作小米飯團、烤山豬肉片等；都會網美系的舒油頭手搖飲，也跨越了中央山脈來到嘉年華與民眾分享。

活動現場除可用現金交易，更鼓勵民眾使用三倍券消費，只要在現場消㵒滿500元，就有機會參加抽獎，包括一年12張、半年6張、一季3張的王品、知本老爺、涵碧樓等餐券等，有機會一整年吃五星級大餐。

另主辦單位為提倡環保，服務台也租售環保餐具，讓民眾享受美食做環保，同時也設立告示牌，提醒民眾不忘防疫，保持社交距離、戴口罩及勤洗手。

主辦單位為提倡環保，服務台也租售環保餐具，讓民眾享受美食做環保。記者尤聰光／攝影
主辦單位為提倡環保，服務台也租售環保餐具，讓民眾享受美食做環保。記者尤聰光／攝影
嘉年華現場區分「經典美饌」、「沁涼手搖」、「名品擔露」及「台東原創」四大區，供民眾參觀選購。記者尤聰光／攝影
嘉年華現場區分「經典美饌」、「沁涼手搖」、「名品擔露」及「台東原創」四大區，供民眾參觀選購。記者尤聰光／攝影

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