2020縣市首長健康施政滿意度出爐 饒慶鈴奪本島組第一

2020「縣市首長健康施政滿意度大調查」結果出爐，上任1年半的台東縣長饒慶鈴以超過8成的滿意度奪得本島組（含6都）冠軍。饒慶鈴今天受訪時表示，獲得肯定感覺很健康，未來，還會有更多醫療資源的挹注，請台東鄉親拭目以待。

饒慶鈴說，這次能夠獲得健康施政滿意度的肯定，感謝縣府團隊不斷的努力，以及整合各項醫療資源，同時也要感謝合作及支援的醫療院所；日前內政部公布台東縣平均壽命75.8歲，增進0.5歲，雖與全國平均值還有一段距離，但她相信在醫療資源不斷提升下，台東人壽命一定會進步。

國內一家健康雜誌今天公布縣市首長的健康施政滿意度，透過民調方式，詢問民眾對於縣市首長在人身安全、提高照顧品質、鼓勵民眾運動、新冠（武漢）肺炎防疫、促進民眾健康等5個問題回答，饒慶鈴奪得本島組（含6都）第一名。

醫療資源不足問題，一直是台東鄉親「健康」的痛，饒慶鈴甫上任以來，提升及改善醫療品質即為施政重點中的重點，除了積極向中央衛生福利部尋求資源，也到外縣市醫療院所洽談合作事宜，陸續開花結果。

包括她先後拜訪高雄醫學院及義守大學醫學院的院長，並親自帶領行政及醫療團隊到當地深入考察，促成大武衛生所24小時緊急急救中心及蘭嶼衛生所，由高醫團隊進駐，守護南迴和蘭嶼醫療，另義守大學醫學院派駐醫師進駐綠島衛生所。

另運用智慧科技醫療，今年5月起與電信業者合作，率全台首例開辦11個鄉鎮衛生所5G視訊遠距醫療服務，未來，將普及到全縣16個鄉鎮，智慧科技縮短城鄉醫療差距，民眾看診無距離。

此外，受到新冠肺炎疫情的影響，饒慶鈴向中央衛福部及流行疫情指揮中心爭取台東縣檢測能量，獲得中央核撥的「病毒核酸萃取儀」、「即時聚合酶連鎖反應儀器」，4月分別安裝在台東馬偕醫院和部立台東醫院，並開始檢測。

而饒慶鈴的醫療政策不單單是在醫療資源上，在救護能量成立消防局「高級救護隊」，從過去6支高救隊，今年再增加達仁分隊，共計7支高救隊，讓消防成為台東醫療的延伸。