快訊

日本油輪非洲漏油案外案？鯨豚暴斃的噩夢謎團

半導體庫存風險大！外資開出台積電降評第一槍

基隆中元祭限定乖乖好特別 好兄弟排隊吃大餐只送不賣

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
基隆中元祭限定乖乖好特別， 好兄弟排隊吃大餐，只送不賣。記者游明煌／攝影
基隆中元祭限定乖乖好特別， 好兄弟排隊吃大餐，只送不賣。記者游明煌／攝影

基隆市政府今天推出城市限定平安乖乖共有1萬5000包，上面有中元祭祭拜大餐、好兄弟等圖案設計，相當特別，但只送不賣，9月1日起，到指定29商家消費滿300元就送1包。市長林右昌說，這是從小吃到大的味道，大家要「乖乖」保平安。

傳承已166年之國家無形文化資產第一號的雞籠中元祭，今天由市長林右昌、文化局長陳靜萍開箱推城市限定平安乖乖包，同時為8月30日（農曆9月12日）主普攤開燈放彩暖身。

林右昌表示，這次是基隆首度結合國民零食乖乖，進行限定、限期與限量的合作。今年因新冠肺炎疫情關係，秉持基隆維護百年傳統不輟，傳統科儀照舊，城市限定平安乖乖包就是一個很好的象徵，邀請大家前來基隆體驗雞籠中元祭，把平安拿在手裡，感受老大公的庇蔭。

陳靜萍說，第一波消費滿300元即可兌換刮刮卡1張，最大獎星夢郵輪澎湖馬祖離島4天3夜旅遊幸運得主尚未出現，歡迎民眾多多消費刮大獎。另外，第二波的城市限定平安乖乖包只送不賣，消費滿300元再加送1包乖乖，文化局臉書粉絲頁也將會舉辦抽獎活動，有機會帶走屬於城市結合民俗節慶的限定商品。

30日晚間雞籠中元祭活動將進入最高潮 主普壇開燈放彩，現場除了有主普壇開燈及施放煙火的儀式外，亦有「嘻哈中元」的跨域演出，以嘻哈說唱為主軸，結合傳統民俗音樂、戲劇及火舞競技，帶來有別以往的中元祭主題演出。歡迎民眾參與各項祭典科儀，但仍提醒為落實防疫新生活，民眾參與時記得佩戴口罩，注意社交距離。

店家資訊及中元祭期間各項活動詳情，可至活動官方網站（ https://reurl.cc/XkWjqg ）查詢，或上網搜尋「鷄籠中元祭」臉書粉絲團。

基隆中元祭限定乖乖好特別， 好兄弟排隊吃大餐，只送不賣。記者游明煌／攝影
基隆中元祭限定乖乖好特別， 好兄弟排隊吃大餐，只送不賣。記者游明煌／攝影
基隆中元祭限定乖乖好特別， 好兄弟排隊吃大餐，只送不賣。記者游明煌／攝影
基隆中元祭限定乖乖好特別， 好兄弟排隊吃大餐，只送不賣。記者游明煌／攝影
基隆中元祭限定乖乖。記者游明煌／攝影
基隆中元祭限定乖乖。記者游明煌／攝影

中元祭 基隆 林右昌

延伸閱讀

林右昌與波特王聯手 創意方式宣導交通安全

接見全國科展得獎學生 林右昌回憶國中得獎差點獲保送

作伙來基桃 林右昌、鄭文燦合體

更上一層樓？ 林右昌：現在心態1天當3天用把市政做好

相關新聞

基隆中元祭限定乖乖好特別 好兄弟排隊吃大餐只送不賣

基隆市政府今天推出城市限定平安乖乖共有1萬5000包，上面有中元祭祭拜大餐、好兄弟等圖案設計，相當特別，但只送不賣，9月...

門諾聯手一銀基金會 幫低收病患修屋

花蓮萬榮鄉一位年近50歲的范先生，因生病又低收入，一家8口住在40幾年的老屋子裡，無力修繕。花蓮門諾醫院與第一銀行文教基...

三星清潔隊員撿到寶 50萬財物歸還

宜蘭縣三星鄉公所清潔隊員陳文煥，日前在三星鄉立掩埋場整理回收舊家具時，發現兩個鐵盒及一個錦囊，他好奇打開看，內藏17萬元...

【童玩節淪闌尾／上】年虧6千萬卻沒人敢停辦 都因選不上的魔咒？

1996年創辦的「宜蘭國際童玩藝術節」，陪著許多人長大，但近年屢遭批評了無新意，入園人數從最高峰的90萬人次，一跌再跌，去年宜蘭縣府聲稱回升到51萬人次，卻被議員砲轟灌水。25歲的童玩節風光不再、人潮流失，且年虧五、六千萬元，從資產變包袱，卻沒人敢停辦。

只因捨不得丟棒球手套... 71歲長輩回鍋三壘手

弘道老人福利基金會瑪拉道旗魚棒球隊由40多位長輩組成，球隊平均年齡68歲，全隊第二老、今年71歲的三壘手林田源，早年在花...

花蓮吉安站前廣場地不平易跌倒 鄉公所爭取經費改善

花蓮吉安火車站前娜荳蘭廣場由於使用年限已久，過去工法與石板導致地板長期凹凸不平，時常有長輩不小心跌倒，社區婦女也難以進行...

門諾醫院、一銀基金會關懷弱勢 至花蓮偏鄉修繕老房

花蓮萬榮鄉有一名年近50歲的范先生，生病又低收入，一家8口住在40幾年的老家無力修繕。花蓮門諾醫院與第一銀行文教基金會合...

避免人車爭道 花蓮警分局將強力取締市區違規車輛

疫情趨緩，吸引大批遊客到東部旅遊，花蓮市區人車倍增，花蓮警分局為確保市區交通秩序，自9月1日起實施為期1個月的交通大執法...

影／口足畫家、玻璃娃娃跨海姻緣 電商平台助身障創業

東森集團旗下全球新連鎖事業與編舟計畫共同合作的「東森編舟編走─商業慈善未來聯聚社」今天正式啟動，將積極協助身障人士或弱勢...

台東兩山屋黑熊出沒 林管處提醒「卡注意幾勒！」

台東嘉明湖和向陽兩山屋近日傳出台灣黑熊出沒，台東林區管理處所架設的照相機拍攝到黑熊蹤影，但由於兩山屋直線距離僅4公里，研...

基隆放水燈遊行交管、搭車看這裡 市區不封街彈性交管

基隆2020庚子雞籠中元祭系列活動陸續展開，最近很多人詢問放水燈遊行怎麼搭車、交通是否像往年一樣封街？文化局今天公布最近...

清潔隊員整理廢家具撿到50萬元財物 拾金不昧獲表揚

宜蘭縣三星鄉公所清潔隊員陳文煥，日前在三星鄉立掩埋場整理回收舊家具時，發現兩個鐵盒及一個錦囊，他好奇打開看，內藏17萬元...

熱門新聞

台北市暴雨不停 水利署發布士林區淹水一級警戒

高雄豪大雨釀水患 王淺秋：若沒韓市府清淤現在更嚴重

老店爆違規歇業...柯文哲再提和碩 北市12店家斷水斷電

影／雨彈炸北海岸 淡水老街一度淹到小腿肚

桃園2021跨年晚會、燈會又在南區 議員批「重南輕北」

基隆放水燈遊行交管、搭車看這裡 市區不封街彈性交管

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。