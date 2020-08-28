基隆中元祭限定乖乖好特別 好兄弟排隊吃大餐只送不賣

基隆市政府今天推出城市限定平安乖乖共有1萬5000包，上面有中元祭祭拜大餐、好兄弟等圖案設計，相當特別，但只送不賣，9月1日起，到指定29商家消費滿300元就送1包。市長林右昌說，這是從小吃到大的味道，大家要「乖乖」保平安。

傳承已166年之國家無形文化資產第一號的雞籠中元祭，今天由市長林右昌、文化局長陳靜萍開箱推城市限定平安乖乖包，同時為8月30日（農曆9月12日）主普攤開燈放彩暖身。

林右昌表示，這次是基隆首度結合國民零食乖乖，進行限定、限期與限量的合作。今年因新冠肺炎疫情關係，秉持基隆維護百年傳統不輟，傳統科儀照舊，城市限定平安乖乖包就是一個很好的象徵，邀請大家前來基隆體驗雞籠中元祭，把平安拿在手裡，感受老大公的庇蔭。

陳靜萍說，第一波消費滿300元即可兌換刮刮卡1張，最大獎星夢郵輪澎湖馬祖離島4天3夜旅遊幸運得主尚未出現，歡迎民眾多多消費刮大獎。另外，第二波的城市限定平安乖乖包只送不賣，消費滿300元再加送1包乖乖，文化局臉書粉絲頁也將會舉辦抽獎活動，有機會帶走屬於城市結合民俗節慶的限定商品。

30日晚間雞籠中元祭活動將進入最高潮 主普壇開燈放彩，現場除了有主普壇開燈及施放煙火的儀式外，亦有「嘻哈中元」的跨域演出，以嘻哈說唱為主軸，結合傳統民俗音樂、戲劇及火舞競技，帶來有別以往的中元祭主題演出。歡迎民眾參與各項祭典科儀，但仍提醒為落實防疫新生活，民眾參與時記得佩戴口罩，注意社交距離。