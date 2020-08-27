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只因捨不得丟棒球手套... 71歲長輩回鍋三壘手

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
林田源2005年從鐵路局退休，退休時本想把手套送給同事，結果因為「捨不得」沒送成，現在又重回沙場。記者趙宥寧／攝影
林田源2005年從鐵路局退休，退休時本想把手套送給同事，結果因為「捨不得」沒送成，現在又重回沙場。記者趙宥寧／攝影

弘道老人福利基金會瑪拉道旗魚棒球隊由40多位長輩組成，球隊平均年齡68歲，全隊第二老、今年71歲的三壘手林田源，早年在花蓮鐵路局工作，也曾參與鐵路局壘球隊，退休後本想把征戰沙場多年的手套送給同事，最後關頭卻還是捨不得，如今他帶著這手套重回場上打球，誓言打到不能打為止。

「手套是球場上的武器，球技再好，沒有好手套也沒用」，黑色的棒球手套，明顯看得出「歲月的痕跡」，交接處的綁繩，也因過度使用斷掉，林田源拿起紅色塑膠繩、鐵絲加減填補，尾端再用打火機燒，要養手套也不簡單，每周都會替它上皮革油、保養，手套又跟新的一樣。

林田源2005年從鐵路局退休，退休時本想把手套送給同事，結果因為「捨不得」沒送成，2年多前球隊教練許信德找上他，他就加入球隊，站上三壘手位置，「現在老了，體力還是有差」，但林田源從小就有棒球天份，確實沒想過退休後會再重回球場，會打到不能再打為止，身體狀況仍在高鋒。

瑪拉道旗魚棒球隊教練許信德今年65歲，年輕時是空軍，也曾是棒球好手，退休後回花蓮號召長輩組了一支棒球隊，帶著40多位「老」球員打球，隊伍去年曾拿下D組冠軍，繼續他年輕時的棒球夢。

他也說，長輩在比賽過程中很不服輸，曾有人為了接球，不小心衝過頭慘跌，原地翻滾扭到腳；由於成員多數來自花蓮光復，每周固定在光復國小練兩次，偶爾也會要求自主練習，成軍當時有16位，男女都有，現在已經有40多位成員，今天原本要帶37位長輩北上，來之前有3位成員開刀無法來，相當可惜。

台北市體育局所屬台北興富發棒球隊今與瑪拉道旗魚棒球隊一起打棒球，興富發隊投手尤士晉表示，原料想長輩肢體可能會不太敏捷，沒想到動作都挺標準，手力也很夠，「這年紀能這樣已經很流利了！」

體育局長李再立表示，興富發棒球隊不只是一支棒球隊，還能多做公益活動去關懷社會，9月將針對國小、國中、成人舉辦棒球體驗營，活動資訊可至「台北興富發棒球隊」臉書查詢（https://www.facebook.com/tp980409/）。

台北市體育局所屬台北興富發棒球隊今與瑪拉道旗魚棒球隊一起打棒球。記者趙宥寧／攝影
台北市體育局所屬台北興富發棒球隊今與瑪拉道旗魚棒球隊一起打棒球。記者趙宥寧／攝影
台北市體育局所屬台北興富發棒球隊今與瑪拉道旗魚棒球隊一起打棒球。
台北市體育局所屬台北興富發棒球隊今與瑪拉道旗魚棒球隊一起打棒球。
瑪拉道旗魚棒球隊教練許信德（右）今年65歲，年輕時是空軍，也曾是棒球好手，退休後回花蓮號召長輩組了一支棒球隊；外野手黃美花（左）年輕時曾是壘球好手。記者趙宥寧／攝影
瑪拉道旗魚棒球隊教練許信德（右）今年65歲，年輕時是空軍，也曾是棒球好手，退休後回花蓮號召長輩組了一支棒球隊；外野手黃美花（左）年輕時曾是壘球好手。記者趙宥寧／攝影

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