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花蓮吉安站前廣場地不平易跌倒 鄉公所爭取經費改善

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
吉安鄉長游淑貞（右二）及鄉代檢查吉安車站前娜荳蘭廣場，希望地平提升安全。圖／吉安鄉公所提供
吉安鄉長游淑貞（右二）及鄉代檢查吉安車站前娜荳蘭廣場，希望地平提升安全。圖／吉安鄉公所提供

花蓮吉安火車站前娜荳蘭廣場由於使用年限已久，過去工法與石板導致地板長期凹凸不平，時常有長輩不小心跌倒，社區婦女也難以進行舞蹈活動，經多次意見反映，吉安鄉公所為改善安全舒適的活動使用空間，向縣府爭取經費200萬元進行「娜荳蘭廣場地平設施改善工程」，近日將完工。

鄉公所建設課長吳印浴說明，工程將原地磚全面刨除重整，向下深挖15公分、重新調整洩水坡度，改善廣場過去積水問題；全面更換為壓花地坪，兼具美觀和場區整理便利性，目前工程進度為97％，即將竣工。

十分關心工程進度的南昌村長陳振興說，娜荳蘭廣場平時高頻率使用，是社區親子間很重要的休閒、運動場域，更是長輩茶餘飯後散步的銀髮公園，感謝鄉公所重視。

鄉長游淑貞表示，無論建設工程規模大小，公所團隊都是以「建設永續經營」為目標全力以赴，因娜荳蘭廣場屬於鐵路管理局地權，鄉公所在資源補助上受限，感謝縣政府和縣議員建議工程經費200萬元挹注，讓安全公共建設得以永續。

游淑貞同時感謝鄉代會的支持與監督，讓每一分補助款都有效運用在刀口上；村長及社區環保志工10年來堅持友善的環境清潔維護，以及企業在此地做綠美化認養植栽工作，都能讓廣場更加完善。

吉安車站前娜荳蘭廣場全面更換為壓花地坪，兼具美觀和場區整理便利性。圖／吉安鄉公所提供
吉安車站前娜荳蘭廣場全面更換為壓花地坪，兼具美觀和場區整理便利性。圖／吉安鄉公所提供

吉安 火車站

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