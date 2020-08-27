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門諾醫院、一銀基金會關懷弱勢 至花蓮偏鄉修繕老房

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
門諾醫院與第一銀行文教基金會合作，率領11位志工跟社工師，替弱勢打造煥然一新的家。圖／門諾醫院提供
門諾醫院與第一銀行文教基金會合作，率領11位志工跟社工師，替弱勢打造煥然一新的家。圖／門諾醫院提供

花蓮萬榮鄉有一名年近50歲的范先生，生病又低收入，一家8口住在40幾年的老家無力修繕。花蓮門諾醫院與第一銀行文教基金會合作，率領11位志工跟社工師，替范先生打造煥然一新的家，並帶領醫院肝篩團隊，為民眾進行診療與衛教。

范先生因血液栓塞問題，手指末梢供血不佳，只能局部截肢，無法負擔沉重勞務工作，僅能靠微薄中低收入戶補助，門諾社工師得知其困難，轉介給社區社工及志工。

志工看見范先生長期居住環境不佳的環境，經專業師傅評估後，在有限經費下，拆除磚造流理台、天花板、添購不鏽鋼水槽、瓦斯檯面以及置物架、雙人床架、五斗櫃等修繕項目，協力替范先生打造舒適的家。

團隊戴上口罩、工程帽，志工們拿起電鑽、鐵鎚，拆除磚造料理台，即使整身灰塵、雙手被震到發麻也不嫌累；經過半天的敲打整頓，大家合力清除廢棄的木板、地上厚重的落塵後，終於將客廳天花板重新鋪上木板，將原本磚造的廚房改成不鏽鋼水槽。范先生看到原本破舊的家有了新面貌，頻頻向團隊道謝。

除修繕范先生的房屋，門諾醫院帶著肝篩團隊，在馬遠衛生室替民眾進行檢查與衛教，門諾醫院感謝一銀文教基金會多年贊助，投入社會公益，讓偏鄉弱勢家庭獨居長者能安心住，未來也將持續巡迴診療服務，提供關懷照顧。

團隊志工在有限經費下，拆除磚造流理台、添購不鏽鋼水槽等修繕項目。圖／門諾醫院提供
團隊志工在有限經費下，拆除磚造流理台、添購不鏽鋼水槽等修繕項目。圖／門諾醫院提供

獨居 弱勢家庭

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