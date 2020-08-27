門諾醫院、一銀基金會關懷弱勢 至花蓮偏鄉修繕老房

花蓮萬榮鄉有一名年近50歲的范先生，生病又低收入，一家8口住在40幾年的老家無力修繕。花蓮門諾醫院與第一銀行文教基金會合作，率領11位志工跟社工師，替范先生打造煥然一新的家，並帶領醫院肝篩團隊，為民眾進行診療與衛教。

范先生因血液栓塞問題，手指末梢供血不佳，只能局部截肢，無法負擔沉重勞務工作，僅能靠微薄中低收入戶補助，門諾社工師得知其困難，轉介給社區社工及志工。

志工看見范先生長期居住環境不佳的環境，經專業師傅評估後，在有限經費下，拆除磚造流理台、天花板、添購不鏽鋼水槽、瓦斯檯面以及置物架、雙人床架、五斗櫃等修繕項目，協力替范先生打造舒適的家。

團隊戴上口罩、工程帽，志工們拿起電鑽、鐵鎚，拆除磚造料理台，即使整身灰塵、雙手被震到發麻也不嫌累；經過半天的敲打整頓，大家合力清除廢棄的木板、地上厚重的落塵後，終於將客廳天花板重新鋪上木板，將原本磚造的廚房改成不鏽鋼水槽。范先生看到原本破舊的家有了新面貌，頻頻向團隊道謝。