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林右昌與波特王聯手 創意方式宣導交通安全

中央社 / 基隆27日電

基隆市長林右昌與網紅波特王合作，以波特王幽默口吻，羅列出「馬路三寶會做的事」，並以創意方式演出，藉此宣導交通安全，盼藉此引起網路討論，提升民眾對用路安全的重視。

基隆市政府今天表示，影片拍攝過程順利、氣氛輕鬆，看到林右昌在影片中的詼諧演出，波特王拍攝團隊也覺得林右昌配合度高，且親和力十足，笑說下次還要再來基隆。

林右昌看了成果後也給予肯定，期盼不只連結波特王的高人氣，更要透過輕鬆幽默方式，讓交通安全宣導融入生活，提升基隆市民對用路安全的重視。

市府表示，雙方在合作之餘，林右昌也不忘分享基隆擁有迷人山海景緻、豐厚歷史人文地景，都是拍攝的好場景和旅遊好去處，希望波特王能多來基隆取景，也期待未來有更多合作機會。

林右昌在影片最後也溫馨提醒民眾，務必遵守交通規則，不要心存僥倖，違規可是會受罰或吊銷駕照，還可能造成無法挽回遺憾，呼籲大家遵守交通安全規則，才能開心出門，平安回家。

市府指出，今年特別設計一系列宣傳方式，除透過新聞專題報導、論壇節目及公車車體廣告，更配合網路多元的宣導管道與策略，呼籲民眾重視交通安全，降低事故肇事率。

基隆 林右昌 波特王

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