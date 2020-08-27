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影／口足畫家、玻璃娃娃跨海姻緣 電商平台助身障創業

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
東森集團旗下全球新連鎖事業與編舟計畫共同合作的「東森編舟編走─商業慈善未來聯聚社」今天正式啟動，將積極協助身障人士或弱勢家庭賺取人生的第一桶金，最先加入的身障人士是許世皇（前右）、陳靜琪（前左）夫妻。記者喻文玟／攝影
東森集團旗下全球新連鎖事業與編舟計畫共同合作的「東森編舟編走─商業慈善未來聯聚社」今天正式啟動，將積極協助身障人士或弱勢家庭賺取人生的第一桶金，最先加入的身障人士是許世皇（前右）、陳靜琪（前左）夫妻。記者喻文玟／攝影

東森集團旗下全球新連鎖事業與編舟計畫共同合作的「東森編舟編走─商業慈善未來聯聚社」今天正式啟動，將積極協助身障人士或弱勢家庭，加入社交電商平台創業，賺取人生的第一桶金，進一步翻轉人生。

最先加入的身障人士是許世皇、陳靜琪夫妻，他們一位是遭電擊受創的身障者，另一位是馬來西亞玻璃娃娃，兩人6月底加入電商平台，已帶動超過10名身障者加入，其中包括國內首位腦麻碩士顏毓瑾、全球罕病患者蘇泓瑞等人。

許世皇14歲遭電擊受創，沒有雙手，只能靠嘴唇來「滑」手機、上線做生意，並在臉書上努力分享自己的創業經歷及在路邊陌生開發客群，逐步達到創業的目標。

太太陳靜琪是馬來西亞玻璃娃娃，2010年獲馬來西亞傑出青年獎，兩人結婚半年，是陳靜琪來台灣環島50天，拔三星蔥認識，後來靠臉書交友認識彼此，佩服對方毅力，決定攜手一生。

許世皇是口畫家，他說，過去在路邊頂著大太陽賣畫或掛飾，收入相當不穩定，一個月甚至賣不到2000元，夫妻倆人靠身障補助、低收入補助生活，透過編舟編走加入東森社交電商平台，他只要秀出QRcode，短短2個月已有3萬多元收入，夫妻都相當開心。

目前東森全球新連鎖事業的社交電商平台上，所販售的各式商品超過80萬種，直銷體系加盟主逾4萬人，東森購物會員有900多萬人，而身障者加入社交電商平台後，不用再餐風露宿，「用手機就能做生意」。

東森編舟編走公益群6月底試營運以來，已成功協助中部地區10餘名身障人士加入，並透過分享經濟來賺取販售商品的利潤，編舟編走公益群預計明年底前，可協助上百位身障人士加入及創業。

東森集團旗下全球新連鎖事業與編舟計畫共同合作的「東森編舟編走─商業慈善未來聯聚社」今天正式啟動，將積極協助身障人士或弱勢家庭，加入社交電商平台創業，賺取人生的第一桶金，進一步翻轉人生。記者喻文玟／攝影
東森集團旗下全球新連鎖事業與編舟計畫共同合作的「東森編舟編走─商業慈善未來聯聚社」今天正式啟動，將積極協助身障人士或弱勢家庭，加入社交電商平台創業，賺取人生的第一桶金，進一步翻轉人生。記者喻文玟／攝影

身障者 馬來西亞 電商

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