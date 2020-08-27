基隆放水燈遊行交管、搭車看這裡 市區不封街彈性交管

基隆2020庚子雞籠中元祭系列活動陸續展開，最近很多人詢問放水燈遊行怎麼搭車、交通是否像往年一樣封街？文化局今天公布最近管制措施，9月1日農曆7月14日放水燈遊行改為車隊遶境祈福，並有「三不」，不邀請表演隊伍參與、不設觀賞台及觀眾席、不進行市區封街管制，但會彈性交通管制。

文化局說，最近很多人頻詢問放水燈的交管措施，今年因為疫情影響，大家再三詢問今年是否與往年相同市區會封街？因很多外地朋友想來參加怕塞車，市府建議因停車位有限，多搭乘公車、火車較方便。

文化局長陳靜萍表示，今年放水燈遊行改為車隊遶境祈福，晚間7點開始，但不邀請表演隊伍參與、不設觀賞台觀眾席、不進行市區封街管制，因此遊行當天市區道路仍維持通行，但會彈性交通管制。

因仁三路（愛三路至愛五路）及愛五路（仁二路至仁三路）間路段，遊行隊伍須逆向前進，禁止非遊行車輛在晚間19：30－21：00進入上述路段。

在搭乘公共運輸方面，國道客運與市區公車改變幅度不大，停靠站牌多和平常一樣，但可能部分會受到遶境影響。

晚間八斗子望海巷放水燈，依往年方式進行交通及人流管制，管制時間及地段如下：

1、望海巷放水燈活燈 21：00－24：00 於台 2 線（平浪橋－八斗子車站）進行封路管制，僅大眾運輸車輛及持有通行證明車輛由管制點管控放行。

2、今年不開行往望海巷放水燈會場免費接駁公車，請市民付費搭乘公車處 103、基隆客運 791 及 1051 路線前往。

3、望海巷放水燈會場返回市區公車，請民眾 #付費搭乘，由公車處行駛三路線皆於望海巷停車場 23：00 發車，包括：103、201、203。

4、公車處將於總站 #增開四路線收費夜間公車（23：45 總站發車），包括：302、402、505、602。

5、望海巷停車場往台北方向 #增開三線直達車 於 23：00 發車，包括：國光客運 1813、大都會客運 2088、首都客運 1579。

6、台鐵局於 23：50 增開一列車基隆→樹林間區間車。