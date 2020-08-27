聽新聞
test
0:00 / 0:00

基隆放水燈遊行交管、搭車看這裡 市區不封街彈性交管

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
基隆今年放水燈遊行交管、搭車看這裡，市區不封街交管。圖／基隆市政府提供
基隆今年放水燈遊行交管、搭車看這裡，市區不封街交管。圖／基隆市政府提供

基隆2020庚子雞籠中元祭系列活動陸續展開，最近很多人詢問放水燈遊行怎麼搭車、交通是否像往年一樣封街？文化局今天公布最近管制措施，9月1日農曆7月14日放水燈遊行改為車隊遶境祈福，並有「三不」，不邀請表演隊伍參與、不設觀賞台及觀眾席、不進行市區封街管制，但會彈性交通管制。

文化局說，最近很多人頻詢問放水燈的交管措施，今年因為疫情影響，大家再三詢問今年是否與往年相同市區會封街？因很多外地朋友想來參加怕塞車，市府建議因停車位有限，多搭乘公車、火車較方便。

文化局長陳靜萍表示，今年放水燈遊行改為車隊遶境祈福，晚間7點開始，但不邀請表演隊伍參與、不設觀賞台觀眾席、不進行市區封街管制，因此遊行當天市區道路仍維持通行，但會彈性交通管制。

因仁三路（愛三路至愛五路）及愛五路（仁二路至仁三路）間路段，遊行隊伍須逆向前進，禁止非遊行車輛在晚間19：30－21：00進入上述路段。

在搭乘公共運輸方面，國道客運與市區公車改變幅度不大，停靠站牌多和平常一樣，但可能部分會受到遶境影響。

晚間八斗子望海巷放水燈，依往年方式進行交通及人流管制，管制時間及地段如下：

1、望海巷放水燈活燈 21：00－24：00 於台 2 線（平浪橋－八斗子車站）進行封路管制，僅大眾運輸車輛及持有通行證明車輛由管制點管控放行。

2、今年不開行往望海巷放水燈會場免費接駁公車，請市民付費搭乘公車處 103、基隆客運 791 及 1051 路線前往。

3、望海巷放水燈會場返回市區公車，請民眾 #付費搭乘，由公車處行駛三路線皆於望海巷停車場 23：00 發車，包括：103、201、203。

4、公車處將於總站 #增開四路線收費夜間公車（23：45 總站發車），包括：302、402、505、602。

5、望海巷停車場往台北方向 #增開三線直達車 於 23：00 發車，包括：國光客運 1813、大都會客運 2088、首都客運 1579。

6、台鐵局於 23：50 增開一列車基隆→樹林間區間車。

相關詳情查詢https://reurl.cc/6lyAGd

基隆今年放水燈遊行交管、搭車看這裡，市區不封街交管。圖／基隆市政府提供
基隆今年放水燈遊行交管、搭車看這裡，市區不封街交管。圖／基隆市政府提供
基隆今年放水燈遊行交管、搭車看這裡，市區不封街交管。圖／基隆市政府提供
基隆今年放水燈遊行交管、搭車看這裡，市區不封街交管。圖／基隆市政府提供
基隆今年放水燈遊行交管、搭車看這裡，市區不封街交管。圖／基隆市政府提供
基隆今年放水燈遊行交管、搭車看這裡，市區不封街交管。圖／基隆市政府提供
基隆今年放水燈遊行交管、搭車看這裡，市區不封街交管。圖／基隆市政府提供
基隆今年放水燈遊行交管、搭車看這裡，市區不封街交管。圖／基隆市政府提供

公車 放水燈 遶境

延伸閱讀

市區猛淹水 山區曾文水庫沒雨喊渴

輕軌爭議 馬英九：維持鐵路較符基隆人願望

台中避免城鄉差距 公設專案通盤檢討

籃球／林志傑等5大球星基隆指導球技 鼓勵學生勇敢追夢

相關新聞

基隆放水燈遊行交管、搭車看這裡 市區不封街彈性交管

基隆2020庚子雞籠中元祭系列活動陸續展開，最近很多人詢問放水燈遊行怎麼搭車、交通是否像往年一樣封街？文化局今天公布最近...

清潔隊員整理廢家具撿到50萬元財物　拾金不昧獲表揚

宜蘭縣三星鄉公所清潔隊員陳文煥，日前在三星鄉立掩埋場整理回收舊家具時，發現兩個鐵盒及一個錦囊，他好奇打開看，內藏17萬元...

台東兩山屋黑熊出沒 林管處提醒「卡注意幾勒！」

台東嘉明湖和向陽兩山屋近日傳出台灣黑熊出沒，台東林區管理處所架設的照相機拍攝到黑熊蹤影，但由於兩山屋直線距離僅4公里，研...

連切3條線馬路三寶常做這6件事 波特王與林右昌聯手治

基隆市政府為宣導交通安全，市長林右昌與網紅波特王合作拍片，波特王以幽默的說話方式與高人氣，以誇張趣味的表現方式，讓民眾知...

基隆大武崙沙灘地標老舊危險 水泥塊恐砸遊客地方喊拆

基隆市大武崙沙灘入口處附近，設置的「大武崙澳仔漁村」地標，因年代久遠老舊破損不堪，四周常有水泥剝落，不知情的遊客常在下方...

羅東仁和里長補選激烈 外界視為宜蘭縣長選舉前哨戰

宜蘭羅東鎮仁和里前里長陳圳茂因病過世，本月29日里長補選投票。陳的遺孀、無黨籍藍亮如投入選戰，強調要完成丈夫未竟志業，民...

輕軌爭議 馬英九：維持鐵路較符基隆人願望

基隆輕軌規劃未來完工後台鐵不進基隆火車站引發爭議，前總統馬英九昨天探訪基隆法國公墓時表示，捷運當然有它的問題，鐵路對基隆...

未禮讓行人 台東9月1日開罰 最高可罰7200元

台東縣近年來行人過路口遭撞事故層出不窮，去年到今年6月已發生逾百件，造成164人受傷，其中65歲以上高齡者有34人，警方...

安心旅遊補助提早用完 林姿妙呼籲中央加碼挹注到10月

觀光局推出「安心旅遊」方案，帶動旅遊人潮及景氣回升，卻傳出原本規畫到10月底的安心旅遊補助恐提早用罄。縣長林姿妙表示，宜...

鐵馬探索花蓮客家文化 好客驛站洄瀾騎遊尞即起報名

花蓮市公所暑假期間舉辦「奇萊玩一夏」自行車小旅行，邀民眾騎單車從不同角度探索花蓮，市長魏嘉賢也與民眾一起騎車漫遊，活動大...

安心旅遊補助快用完 花蓮旅宿業者憂淡季沒客人

觀光局安心旅遊補助7月上路後，許多遊客利用暑假到花東旅遊，但傳出經費不足，不排除提早結束補助。花蓮旅宿業者呼籲，中央應盡...

悅讀宜蘭亮點攝影賽 親自送件參賽可獲陶瓷碗限200名

宜蘭市立圖書館舉辦「悅讀宜蘭亮點」攝影比賽，將於9月起收件，誠摯邀請您的參與，今年民眾只要親自把參賽作品送到圖書館，前2...

熱門新聞

台南明天是否停班、停課？預計今晚10時後宣布

高雄大雨 女騎士慘跌水溝機車滅頂

高雄市政府今晚宣布明天正常上班上課 六龜、甲仙等山區授權區長宣布

逆轉！高市府宣布 高雄5山區停班停課

南部豪雨狂炸 今雨勢更強…高雄五區停班停課

台南市政府晚間10時宣布：明天正常上班上課

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。