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清潔隊員整理廢家具撿到50萬元財物　拾金不昧獲表揚

聯合報 / 記者王燕華／宜蘭即時報導
宜蘭縣三星鄉公所清潔隊員陳文煥清運廢棄家具時意外發現價值50萬元的財物，報警找到失主。圖／三星鄉公所提供
宜蘭縣三星鄉公所清潔隊員陳文煥清運廢棄家具時意外發現價值50萬元的財物，報警找到失主。圖／三星鄉公所提供

宜蘭縣三星鄉公所清潔隊員陳文煥，日前在三星鄉立掩埋場整理回收舊家具時，發現兩個鐵盒及一個錦囊，他好奇打開看，內藏17萬元現金、金飾、玉鐲、定存單等大批財物，他拾金不昧立即通報隊長，並轉知警方，估計總值約50萬元。警方查到失主，由家人代為領回，鄉長李志鏞今天公開表揚。

41歲的陳文煥在三星鄉清潔隊服務17年，工作勤奮，個性也很老實。鄉長李志鏞今天頒發獎狀，稱許他是清潔隊員楷模。陳文煥說，他當時看到一疊鈔票也嚇了一跳，雖然身邊沒有其他人，但第一個念頭就是應該物歸原主，這也是自己份內該做的事情，「別人遺失的錢不能拿」。

清潔隊長曾智卿表示，民眾家有不要的老舊木家具，會載回來堆置在垃圾場再處理。19日當天下午3時許，陳文煥獨自操作抓斗車，要將比較破爛的家具抓上車送往破碎，過程中突然有鐵盒子掉下來，陳文煥好奇停下作業查看，才發現內藏現金、定存單、金融卡、金飾、玉鐲等，估算價值超過50萬元，約是陳文煥一年的薪水。

曾智卿說，這批廢棄家具不知道送到垃圾場多久了，本來可能不被發現，卻在機緣巧合下掉出來，因19日正好是農曆7月1日，隊員們都覺得「冥冥中好像是天註定」。

三星警分局獲報後循線追查，發現失主已往生多年，可能是家人最近整理房子時不小心丟掉這批財物；失主女兒高姓女子隔天就領回失物，並托警方轉交禮盒及禮金，感謝陳文煥拾金不昧、物歸原住的義行。

宜蘭縣三星鄉公所清潔隊員陳文煥，清運廢棄家具時意外發現價值50萬元的財物，拾金不昧獲表揚。圖／三星鄉公所提供
宜蘭縣三星鄉公所清潔隊員陳文煥，清運廢棄家具時意外發現價值50萬元的財物，拾金不昧獲表揚。圖／三星鄉公所提供
宜蘭縣三星鄉公所清潔隊員陳文煥（左）清運廢棄家具時意外發現價值50萬元的財物，拾金不昧今獲鄉長李志鏞表揚。圖／三星鄉公所提供
宜蘭縣三星鄉公所清潔隊員陳文煥（左）清運廢棄家具時意外發現價值50萬元的財物，拾金不昧今獲鄉長李志鏞表揚。圖／三星鄉公所提供

失主 清潔隊員

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