黑熊現蹤嘉明湖和向陽山屋附近 林務局籲收好食物

嘉明湖和向陽山屋附近這幾天都出現台灣黑熊蹤跡，林務局台東林管處呼籲山友，管理好食物，遇到黑熊時請勿追逐。

台灣黑熊最近出現在人跡密集的嘉明湖步道，台東林管處架設在嘉明湖山屋和向陽山屋附近的監測自動照相機，在近日分別傳回黑熊影像。

台東林管處表示，台灣黑熊不可怕，牠也是這塊土地的一分子，但不要刻意找牠或追蹤牠，台灣黑熊的食材都在大自然裡，請山友不要把不屬於牠的食物讓牠吃到。提醒前往嘉明湖的山友，不管是自主團、委託團、以及單日往返的山友們，尤其是清晨與晚上的任何行動要注意。

台東林管處叮嚀山友，住在山屋晚上去廁所前觀察周遭環境，所有隊伍的食材收納好，清晨出發的隊伍更要提高警覺，如發現熊出沒請立刻告知山屋管理員及山屋清潔員。

3、4年前台灣黑熊也曾密集出現在嘉明湖和向陽山屋，甚至有黑熊進入到向陽山屋翻箱倒櫃找食物，也有母熊帶著幼熊在山屋破壞塑膠桶，今年再度傳出黑熊接近人跡密集的山屋。