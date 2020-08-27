連切3條線馬路三寶常做這6件事 波特王與林右昌聯手治

基隆市政府為宣導交通安全，市長林右昌與網紅波特王合作拍片，波特王以幽默的說話方式與高人氣，以誇張趣味的表現方式，讓民眾知道交通安全宣導，擺脫過去令人無感的政令宣傳，他說馬路三寶常做的有6件事，只要做這些事，保證會被警察抓了。

波特王說，交通部常宣導交通安全，但路上常會遇到三寶，大家都恨得牙癢癢的，如何治三寶呢，他在影片中說，「自己成為三寶就可以治他們」。三寶常做的6件事，闖紅燈、一打方向燈就轉彎、換車道一次切三條線、轉彎不禮讓直行車、無視後方車況想轉就轉彎、沒有禮讓行人，但做了這些事的結果，就是被警察抓了。

市長林右昌在影片最後溫馨提醒民眾，務必遵守交通規則，不要心存僥倖，違規可是會受罰或吊銷駕照，還可能造成無法挽回遺憾，呼籲大家遵守交通安全規則，才能開心出門，平安回家，影片可上市長臉書觀看。

影片拍攝過程順利、氣氛輕鬆，林右昌在影片中詼諧演出。波特王說，林市長配合度高，且親和力十足，笑說下次還要再來基隆。

林右昌說，連結波特王的高人氣，透過輕鬆幽默的方式，讓交通安全宣導融入生活，提升基隆市民對用路安全的重視。合作之餘，林市長也不忘分享基隆擁有迷人山海景緻，豐厚歷史人文地景，都是拍攝的好場景、旅遊好去處，希望波特王能多多來取景，也期待未來有更多合作機會。