快訊

我不想死的吶喊：退出女權公約？土耳其開倒車的「殺女」恐懼

萬人血清抗體結果 葉彥伯：證明彰化很安全、台灣很安全

聽新聞
test
0:00 / 0:00

連切3條線馬路三寶常做這6件事 波特王與林右昌聯手治

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
連切3條線馬路三寶常做這6件事，波特王與林右昌聯手治。圖／基隆市政府提供
連切3條線馬路三寶常做這6件事，波特王與林右昌聯手治。圖／基隆市政府提供

基隆市政府為宣導交通安全，市長林右昌與網紅波特王合作拍片，波特王以幽默的說話方式與高人氣，以誇張趣味的表現方式，讓民眾知道交通安全宣導，擺脫過去令人無感的政令宣傳，他說馬路三寶常做的有6件事，只要做這些事，保證會被警察抓了。

波特王說，交通部常宣導交通安全，但路上常會遇到三寶，大家都恨得牙癢癢的，如何治三寶呢，他在影片中說，「自己成為三寶就可以治他們」。三寶常做的6件事，闖紅燈、一打方向燈就轉彎、換車道一次切三條線、轉彎不禮讓直行車、無視後方車況想轉就轉彎、沒有禮讓行人，但做了這些事的結果，就是被警察抓了。

市長林右昌在影片最後溫馨提醒民眾，務必遵守交通規則，不要心存僥倖，違規可是會受罰或吊銷駕照，還可能造成無法挽回遺憾，呼籲大家遵守交通安全規則，才能開心出門，平安回家，影片可上市長臉書觀看。

影片拍攝過程順利、氣氛輕鬆，林右昌在影片中詼諧演出。波特王說，林市長配合度高，且親和力十足，笑說下次還要再來基隆。

林右昌說，連結波特王的高人氣，透過輕鬆幽默的方式，讓交通安全宣導融入生活，提升基隆市民對用路安全的重視。合作之餘，林市長也不忘分享基隆擁有迷人山海景緻，豐厚歷史人文地景，都是拍攝的好場景、旅遊好去處，希望波特王能多多來取景，也期待未來有更多合作機會。

基隆市政府表示，警方將加強執法臨檢，並結合網路多元的宣導管道與策略，呼籲重視交通安全，降低事故肇事率。尤其針對馬路三寶的行為，闖紅燈、一打方向燈就轉彎、換車道一次切三條線、轉彎不禮讓直行車、無視後方車況想轉就轉彎、沒有禮讓行人，加強取締告發。

連切3條線馬路三寶常做這6件事，波特王與林右昌聯手治。圖／基隆市政府提供
連切3條線馬路三寶常做這6件事，波特王與林右昌聯手治。圖／基隆市政府提供
連切3條線馬路三寶常做這6件事，波特王與林右昌聯手治。圖／基隆市政府提供
連切3條線馬路三寶常做這6件事，波特王與林右昌聯手治。圖／基隆市政府提供

波特王 基隆

延伸閱讀

接見全國科展得獎學生 林右昌回憶國中得獎差點獲保送

作伙來基桃 林右昌、鄭文燦合體

更上一層樓？ 林右昌：現在心態1天當3天用把市政做好

串連和平島、大溪和平老街 林右昌、鄭文燦合體比愛心

相關新聞

連切3條線馬路三寶常做這6件事 波特王與林右昌聯手治

基隆市政府為宣導交通安全，市長林右昌與網紅波特王合作拍片，波特王以幽默的說話方式與高人氣，以誇張趣味的表現方式，讓民眾知...

基隆大武崙沙灘地標老舊危險 水泥塊恐砸遊客地方喊拆

基隆市大武崙沙灘入口處附近，設置的「大武崙澳仔漁村」地標，因年代久遠老舊破損不堪，四周常有水泥剝落，不知情的遊客常在下方...

羅東仁和里長補選激烈 外界視為宜蘭縣長選舉前哨戰

宜蘭羅東鎮仁和里前里長陳圳茂因病過世，本月29日里長補選投票。陳的遺孀、無黨籍藍亮如投入選戰，強調要完成丈夫未竟志業，民...

輕軌爭議 馬英九：維持鐵路較符基隆人願望

基隆輕軌規劃未來完工後台鐵不進基隆火車站引發爭議，前總統馬英九昨天探訪基隆法國公墓時表示，捷運當然有它的問題，鐵路對基隆...

未禮讓行人 台東9月1日開罰 最高可罰7200元

台東縣近年來行人過路口遭撞事故層出不窮，去年到今年6月已發生逾百件，造成164人受傷，其中65歲以上高齡者有34人，警方...

安心旅遊補助提早用完 林姿妙呼籲中央加碼挹注到10月

觀光局推出「安心旅遊」方案，帶動旅遊人潮及景氣回升，卻傳出原本規畫到10月底的安心旅遊補助恐提早用罄。縣長林姿妙表示，宜...

鐵馬探索花蓮客家文化 好客驛站洄瀾騎遊尞即起報名

花蓮市公所暑假期間舉辦「奇萊玩一夏」自行車小旅行，邀民眾騎單車從不同角度探索花蓮，市長魏嘉賢也與民眾一起騎車漫遊，活動大...

安心旅遊補助快用完 花蓮旅宿業者憂淡季沒客人

觀光局安心旅遊補助7月上路後，許多遊客利用暑假到花東旅遊，但傳出經費不足，不排除提早結束補助。花蓮旅宿業者呼籲，中央應盡...

悅讀宜蘭亮點攝影賽 親自送件參賽可獲陶瓷碗限200名

宜蘭市立圖書館舉辦「悅讀宜蘭亮點」攝影比賽，將於9月起收件，誠摯邀請您的參與，今年民眾只要親自把參賽作品送到圖書館，前2...

擴增流浪犬貓收容空間 花縣動物收容教育園區11月完工

花蓮縣府流浪犬收容空間有限，縣府爭取經費在鳳林鎮興建動物收容教育園區，可容納350隻犬貓，目前施工進度已達8成。縣府強調...

台東「訂書針」擋土牆？ 縣府：暫時補強用

台東縣卑南鄉利吉村聯外道路一處邊坡擋土牆，近日民眾發現擋土牆上多了一根一根橘色的鋼條，宛如釘書針，質疑工程敷衍簡陋。縣府...

中元拜拜基隆金松宴堪比國宴 麻油雞湯、空心菜有用意

七月鬼門開，各地都進行中元普度相關活動與祭儀，從縣市政府、公私立機關到社區家戶都在普度，基隆中元祭主普壇傳承166年，祭...

熱門新聞

台南明天是否停班、停課？預計今晚10時後宣布

高雄大雨 女騎士慘跌水溝機車滅頂

高雄市政府今晚宣布明天正常上班上課 六龜、甲仙等山區授權區長宣布

逆轉！高市府宣布 高雄5山區停班停課

南部豪雨狂炸 今雨勢更強…高雄五區停班停課

台南市政府晚間10時宣布：明天正常上班上課

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。