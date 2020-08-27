基隆大武崙沙灘地標老舊危險 水泥塊恐砸遊客地方喊拆

基隆市大武崙沙灘入口處附近，設置的「大武崙澳仔漁村」地標，因年代久遠老舊破損不堪，四周常有水泥剝落，不知情的遊客常在下方烤肉，地方認為有不僅老舊又醜，且有安全疑慮，要求盡速拆除。市府等相關單位會勘後，決定9月底前拆除，避免發生危險。

這處地標老舊破損的問題，有很多遊客及居民向內寮里長嚴福神反映，擔心遊客經過時發生危險，立委適應服務處昨邀議員張之豪服務處、交通部北觀處、基隆市政府觀光及城市行銷處、安樂區公所等現場會勘。

蔡適應指出，經各單位討論，基隆市政府預計會在9月底前辦理拆除事宜，未來地標或城市意象展現部份，服務處會建議市府和北觀好好討論，讓大武崙沙灘的風貌展現。

嚴福神說，地標所在位置經查是市府的土地範圍，但是因為年代久遠，已有數十年歷史，會勘後也查不出當初到底誰做的。因為老舊不堪，而且破損四周都有水泥剝落的情形，有安全疑慮，尤其下方會有戲水的人烤肉，萬一被剝落的水泥塊砸到，後果不堪設想。

嚴福神表示，希望趕快拆除避免發生危險，未來如要再做，建議做可以代表地方的意象，納入地方的意見後再來施做，對地方及觀光人潮都有幫助。