安心旅遊補助提早用完 林姿妙呼籲中央加碼挹注到10月

觀光局推出「安心旅遊」方案，帶動旅遊人潮及景氣回升，卻傳出原本規畫到10月底的安心旅遊補助恐提早用罄。縣長林姿妙表示，宜蘭觀光產業9月將邁入淡季，更需要安心旅遊協助，呼籲中央加碼補助方案，讓全案執行到10月底，穩住旅遊市場。

縣政府晚間透過發布新聞表示，感謝交通部觀光局推出「安心旅遊」補助專案，在宜蘭縣全體觀光相關產業共同努力，縣府也加碼振興方案配合下，創造宜蘭疫情緩和後的觀光旅遊市場熱潮；宜蘭業界已獲三次安心補助，總經費達2億4000萬元，並已向交通部觀光局提出第四次申請補助。

宜蘭縣府表示，配合中央後疫情旅遊，努力推出「蘭陽越夜越美麗」夜經濟系列活動，促進產業觀光行銷，其中包括7月18日登場的童玩星光樂園、8月25到29日的宜蘭情人節、8月29日至11月底的噶瑪蘭公主文創光雕展演，帶動觀光經濟。

但如今傳出安心旅遊補助恐提早用罄，原本規畫到10月底的安心旅遊將可能提早喊卡。縣府強調，這消息對於宜蘭觀光相關產業有如晴天霹靂，尤其宜蘭觀光產業9月起即將邁入淡季，更需要安心旅遊協助。

林姿妙表示，不論補助額度減半或提早結束都不可行，「唯一支持」加碼補助讓全案執行到10月底的方案，請交通部觀光局全力向行政院及立法院爭取加碼，縣政府也呼籲行政院及立法院應該支持，達到提振國旅市場政策初衷。