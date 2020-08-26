安心旅遊補助快用完 花蓮旅宿業者憂淡季沒客人

觀光局安心旅遊補助7月上路後，許多遊客利用暑假到花東旅遊，但傳出經費不足，不排除提早結束補助。花蓮旅宿業者呼籲，中央應盡力補助到10月底，若真的沒錢，也要趕快公布補助到何時，否則很難跟客人交代。花蓮縣府觀光處表示，2個月已用掉3.2億元補助款，目前已申請第5波，是全台第一名，顯示觀光市場熱絡。

交通部安心旅遊補助經費有39億元，原預計實施到10月底，但交通部昨天證實，8月底經費已吃緊，9月上旬可能會提前用完經費。此消息一出，花蓮縣民宿協會理事長葉陳錦說，補助快用完對業者來說是「很大的震撼彈」，現在很多客人開始預約9、10月周末或連假訂房，要業者怎麼開口可能沒有補助，更擔心有的人產生預期心理取消訂房，感到壓力很大。

葉陳錦表示，中央應趕快提出解決方式，最好能補助到10月底，假設真沒有經費，也應訂出補助到何時的日期，讓業者能提前準備及有遵循的方向，避免消費糾紛。

花蓮縣觀光旅館商業同業公會理事長高水祿說，昨天開始跟訂房客人預告可能會沒有補助，讓客人做好心理準備；由於暑假後是淡季，仍希望政府能持續補助到10月底。

縣府觀光處副處長張志翔指出，這次花蓮安心旅遊補助被列為最高級距，每波核定8000萬元，中央規定只要申請款滿8成就可追加申請，目前已申請第5波，等於暑假2個月用掉3.2億元，是全台最多，相較上次的秋冬遊2.6億元，這次申請補助金額非常驚人。