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省去外地加工 花蓮崙山苦茶油廠動土

中央社 / 花蓮縣26日電

花蓮縣油茶種植面積約250公頃，其中卓溪鄉占約129公頃為最大產地。過去農民需將收成的苦茶籽運到近50公里外的台東長濱鄉農會榨油，在各界期盼在地興建加工廠下，今天終於動土。

卓溪鄉公所今天舉行崙山村苦茶油加工廠興建工程動土典禮暨黃金苦茶油行銷活動，在布農族傳統八部合音、崙山國小合唱團表演後，縣長徐榛蔚、行政院東部聯合服務中心副執行長郭應義、鄉長呂必賢等人依循部落傳統祭儀祈福、持鏟動土。

近年養生與保健蔚為風潮，消費者對食品安全的要求提高，紛紛注意起油品安全。苦茶油富含不飽和脂肪酸，適合做為國人高溫烹調的油品，更有「東方橄欖油」的美稱，農政單位也積極推廣這項「綠金」農產品。

卓溪鄉長呂必賢說，鄉內油茶樹種植約129公頃，但因花蓮南區無合法的苦茶油加工廠，農民收成的苦茶仔榨油需翻山越嶺到濱海的長濱鄉農會榨油，因此自2016年開始尋覓崙山村的公有土地作為苦茶油加工廠區。

經過一連串的行政程序，終於在崙山村取得10多公頃，總經費新台幣1800萬元，計畫分期興建苦茶油觀光加工廠。第一期工廠建築總樓地板面積約80坪，規劃符合ISO、HACCP或食品GMP等規範的生產線，並取得合法的加工廠登記，預計明年3月完工，4、5月機器進駐生產。

花蓮縣政府農業處表示，經費來自花東基金第二期補助75%，15%中央補助，10%地方自籌。未來發展亮點農產品輔導方向「產品研製與加工」的苦茶油產業，研發具有高附加價值的苦茶油產品，提升附加價值與保存期限，提高花蓮農民收益。

崙山村油茶第一產銷班長景友惠說，產銷班約有40、50公頃面積，過去需運到外地榨油，40公斤茶籽才能榨出250毫升的一瓶油，每公斤要付30元的榨油費加上運輸費，成本較高，樂見興建在地的加工廠。

苦茶油 農民 行政院

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