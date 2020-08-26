快訊

夯劇都進了！金鐘獎完整入圍名單出爐

球王退隊！梅西「申請離隊」巴塞隆納...國際足壇大地震

聽新聞
test
0:00 / 0:00

悅讀宜蘭亮點攝影賽 親自送件參賽可獲陶瓷碗限200名

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭市公所舉辦悅讀宜蘭亮點攝影賽，親自送件參賽的民眾可以獲得陶瓷碗，限前200名。圖／市公所提供
宜蘭市公所舉辦悅讀宜蘭亮點攝影賽，親自送件參賽的民眾可以獲得陶瓷碗，限前200名。圖／市公所提供

宜蘭市立圖書館舉辦「悅讀宜蘭亮點」攝影比賽，將於9月起收件，誠摯邀請您的參與，今年民眾只要親自把參賽作品送到圖書館，前200名可以獲贈多功能環保陶瓷碗，送完為止。

市公所要找尋你我心中宜蘭市的新亮點，鼓勵大家留下影像紀錄，例如幾米站牌、綠九市場、南北館市場、東門夜市、宜蘭河濱公園、金六結環保公園、阮義忠台灣故事館、宜蘭人故事館、中山公園、護城河等，都可以成為攝影中的素材。

參賽作品的拍攝時間必須在104年元月以後至今年9月間，且未曾公開發表者，收件日期9月1日至9月30日，收件方式採親自送達，若採掛號郵寄以郵戳為憑，逾期不受理。

評選方式將由主辦單位進行初審，通過初審後，將聘請攝影專家組成評選委員會，公開進行決審，預計10月評審完成。攝影作品頒獎、展覽日期及展覽地點將另行公告。

「一張照片，訴說著對宜蘭市的期許及展望」。市長江聰淵表示，宜蘭擁有許多雋永的歷史文化，因這些文化底蘊成為前進的能量，在宜蘭不停變動成長下，希望透過宜蘭市新亮點的拍攝，用不同參賽者的角度呈現多元進步軌跡，進而凝聚對這片土地的認同感。相關訊息請洽宜蘭市立圖書館（03）9325164轉852。

用照片來紀錄宜蘭市發展的軌跡，市公所舉辦悅讀宜蘭亮點攝影賽，報名到9月底。圖／市公所提供
用照片來紀錄宜蘭市發展的軌跡，市公所舉辦悅讀宜蘭亮點攝影賽，報名到9月底。圖／市公所提供

攝影比賽 圖書館

延伸閱讀

新北市李科永圖書館動工 明年底啟用

大稻埕煙火秀 延29日登場 宜蘭龍潭湖「雙鵲橋」點燈

宜蘭創辦高齡生活大學 專車接送當一日大學生圓夢

準確預測宜蘭冠軍米得主 幸運兒可獲免費吃米一整年

相關新聞

安心旅遊補助快用完 花蓮旅宿業者憂淡季沒客人

觀光局安心旅遊補助7月上路後，許多遊客利用暑假到花東旅遊，但傳出經費不足，不排除提早結束補助。花蓮旅宿業者呼籲，中央應盡...

悅讀宜蘭亮點攝影賽 親自送件參賽可獲陶瓷碗限200名

宜蘭市立圖書館舉辦「悅讀宜蘭亮點」攝影比賽，將於9月起收件，誠摯邀請您的參與，今年民眾只要親自把參賽作品送到圖書館，前2...

擴增流浪犬貓收容空間 花縣動物收容教育園區11月完工

花蓮縣府流浪犬收容空間有限，縣府爭取經費在鳳林鎮興建動物收容教育園區，可容納350隻犬貓，目前施工進度已達8成。縣府強調...

基隆輕軌爭議 馬英九：維持鐵路比較符合基隆人願望

針對基隆輕軌爭議，前總統馬英九今天說，捷運當然有它的問題，鐵路對基隆來講非常重要，他不贊成把它擋在基隆外面，因為在很多地...

台東「訂書針」擋土牆？ 縣府：暫時補強用

台東縣卑南鄉利吉村聯外道路一處邊坡擋土牆，近日民眾發現擋土牆上多了一根一根橘色的鋼條，宛如釘書針，質疑工程敷衍簡陋。縣府...

中元拜拜基隆金松宴堪比國宴 麻油雞湯、空心菜有用意

七月鬼門開，各地都進行中元普度相關活動與祭儀，從縣市政府、公私立機關到社區家戶都在普度，基隆中元祭主普壇傳承166年，祭...

錐麓古道百年觀音遭刮花臉 太管處追查凶手

太魯閣國家公園人氣景點錐麓古道沿線一座百年歷史的觀音像，前天被人發現臉部疑遭惡意刮花；管理單位昨早上山勘查設法復原，並已...

判刑教授未解聘 宜大學生陳情

國立宜蘭大學學生昨天向教育部陳情，指控建築與永續規劃研究所謝姓前所長因侵占公用設備，遭法院判決業務侵占及業務登載不實，判...

搶「婚」免卡位！基隆古蹟婚禮 36對名額抽籤

基隆市市民聯合婚禮訂9月30日在要塞司令部校官眷舍浪漫登場，昨天七夕情人節，市長林右昌宣告活動開跑，因往年名額搶手，不少...

台東重大工程 58億僅執行14億

台東縣政府執行幸福住宅等15項重大公共建設計畫，總經費58億元，至108年底可支用預算數36億餘元，執行數14億餘元，執...

基隆公車虧損…近半路線重疊 進站時間也不準

基隆市公車處虧損嚴重，基隆審計室指出公車處114條路線中，高達54條主要路線重疊，且部分班次未與乘車需求配合。市公車表示...

基隆全中運創10年獎牌最多 林右昌： 比照雙北照顧選手

基隆市府教育處今天晚間於北都飯店，舉行「基隆金準．光芒四射」109年基隆市全中運優秀選手及教練表揚大會，基隆市在今年全中...

熱門新聞

傷腦筋！台南平地暴雨成災 曾文水庫竟幾乎無進帳

雨炸台南！黃偉哲尚未宣布放假 臉書引論戰

高雄凌晨大雨 湖內岡山仁武等地傳淹水

北市推出機車路邊停車月票400元吃到飽 汽車族爆氣怒吼

台南大雨仁德保安車站旁地下道淹水 警方拉封鎖線管制

高雄大雨滂沱 岡山及路竹達一級淹水警戒

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。