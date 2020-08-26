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悅讀宜蘭亮點攝影賽 親自送件參賽可獲陶瓷碗限200名
宜蘭市立圖書館舉辦「悅讀宜蘭亮點」攝影比賽，將於9月起收件，誠摯邀請您的參與，今年民眾只要親自把參賽作品送到圖書館，前200名可以獲贈多功能環保陶瓷碗，送完為止。
市公所要找尋你我心中宜蘭市的新亮點，鼓勵大家留下影像紀錄，例如幾米站牌、綠九市場、南北館市場、東門夜市、宜蘭河濱公園、金六結環保公園、阮義忠台灣故事館、宜蘭人故事館、中山公園、護城河等，都可以成為攝影中的素材。
參賽作品的拍攝時間必須在104年元月以後至今年9月間，且未曾公開發表者，收件日期9月1日至9月30日，收件方式採親自送達，若採掛號郵寄以郵戳為憑，逾期不受理。
評選方式將由主辦單位進行初審，通過初審後，將聘請攝影專家組成評選委員會，公開進行決審，預計10月評審完成。攝影作品頒獎、展覽日期及展覽地點將另行公告。
「一張照片，訴說著對宜蘭市的期許及展望」。市長江聰淵表示，宜蘭擁有許多雋永的歷史文化，因這些文化底蘊成為前進的能量，在宜蘭不停變動成長下，希望透過宜蘭市新亮點的拍攝，用不同參賽者的角度呈現多元進步軌跡，進而凝聚對這片土地的認同感。相關訊息請洽宜蘭市立圖書館（03）9325164轉852。
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