悅讀宜蘭亮點攝影賽 親自送件參賽可獲陶瓷碗限200名

宜蘭市立圖書館舉辦「悅讀宜蘭亮點」攝影比賽，將於9月起收件，誠摯邀請您的參與，今年民眾只要親自把參賽作品送到圖書館，前200名可以獲贈多功能環保陶瓷碗，送完為止。

市公所要找尋你我心中宜蘭市的新亮點，鼓勵大家留下影像紀錄，例如幾米站牌、綠九市場、南北館市場、東門夜市、宜蘭河濱公園、金六結環保公園、阮義忠台灣故事館、宜蘭人故事館、中山公園、護城河等，都可以成為攝影中的素材。

參賽作品的拍攝時間必須在104年元月以後至今年9月間，且未曾公開發表者，收件日期9月1日至9月30日，收件方式採親自送達，若採掛號郵寄以郵戳為憑，逾期不受理。

評選方式將由主辦單位進行初審，通過初審後，將聘請攝影專家組成評選委員會，公開進行決審，預計10月評審完成。攝影作品頒獎、展覽日期及展覽地點將另行公告。