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與好兄弟共享 台東宮廟捐普渡供品助弱勢

中央社 / 台東縣26日電

讓農曆7月普渡供品更有意義，台東市東海龍門天聖宮等宮廟捐出供品給弱勢團體。台東市長張國洲表示，中元普渡最終目的也就是要普渡眾生。

農曆7月是民間鬼月，除了信徒準備供品祭拜，宮廟也都會舉辦大型普渡，民眾會準備食品祭拜祖先和「好兄弟」。為了讓這些供品更有意義，台東市公所發起「普渡供品愛心捐贈」活動，今天邀請參與的宮廟出席捐贈儀式。

張國洲表示，農曆7月是感恩月，除要祭拜祖先外，不論是佛家的盂蘭盆節及道教的中元普渡，最終目的都在於普度眾生，非常符合華人傳統的孝道觀念。大家常說孝順要及時，行善也要及時，中元普渡除了為自身祈求平安幸福外，如果能將宮廟或家庭豐富的供品轉作愛心，贈送給各社福團體，相信能照顧到更多弱勢家庭，會讓普渡更具有實質意義。

張國洲強調，透過供品捐贈愛心推廣，讓愛心及物資更廣為分享，愛心分享無界限，在眾神明保佑下，感恩月做愛心，盡自己能力幫助到需要幫助的人，達到「度己度人」的精神。

東海龍門天聖宮主陳柔嫻表示，感謝張國洲市長號召，讓參與的宮廟和團體越來越多，所謂普渡也是普度陰陽2界，普渡供品捐贈也讓弱勢團體受惠且不浪費，也感謝社福團體志工無私的付出。

獲捐贈的社福機構表示，今年受武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，民間社福機構營運也面臨嚴峻考驗，感謝宮廟捐出供品幫助社福團體。

台東市公所表示，各宮廟、企業或個人、團體都可自行連絡屬意的社會公益團體自行捐獻，可盡到愛心捐贈目的，一起響應普渡供品愛心捐贈。

普渡 愛心 台東

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