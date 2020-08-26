擴增流浪犬貓收容空間 花縣動物收容教育園區11月完工

花蓮縣府流浪犬收容空間有限，縣府爭取經費在鳳林鎮興建動物收容教育園區，可容納350隻犬貓，目前施工進度已達8成。縣府強調，這絕對不是「愛狗樂園」，園區將宣導尊重生命與動保觀念，並結合民間舉辦活動，盼成為中區觀光新據點，預計下月召開說明會。

前縣長傅崐萁任內一度規畫在中區鳳林鎮興建「愛狗樂園」，原本計畫占地廣達17.5公頃、最多可收容到近萬隻犬貓，還有寵物別墅旅館、寵物百貨公司等，規模相當龐大，但環評初審階段就遭到地方人士抗議，因此全案在民國105年6月縣府行文環保署撤銷開發案後，就已經中止。

不過，花蓮縣在吉安鄉南濱段的流浪犬收容所空間狹小，僅能容納100隻，為因應中央零撲殺政策，縣府再爭取經費，包括花東基金、中央撥款及地方政府配合款，斥資1億3千餘萬元在鳳林鎮榮昌段設置動物收容教育園區，占地0.8公頃，去年5月動工，預計今年11月完工。

農業處長吳昆儒說，未來園區除了規畫生命教育多媒體教室，也可以結合民間企業、協會團體及學校，舉辦創意主題活動，還可以成為南北交通的中間樞紐，活絡周邊休閒觀光。