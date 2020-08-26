中元拜拜基隆金松宴堪比國宴 麻油雞湯、空心菜有用意

七月鬼門開，各地都進行中元普度相關活動與祭儀，從縣市政府、公私立機關到社區家戶都在普度，基隆中元祭主普壇傳承166年，祭品拜什麼令人好奇，文化局和米雕大師謝源張為民眾解密，文化局說，主普壇前設的公普三連桌，就是所謂的「金松宴」，分成葷食桌、素食桌跟西洋食桌，滿足不同好兄弟需求，內容豐富講究的程度堪比國宴。

基隆為何中元普度特別興盛？文化局說，起緣於咸豐元年（1851年）的漳泉械鬥，雙方死傷眾多。挑釁報仇將發生的時候，漳泉地方人士出面調解，再次械鬥之衝突終於平息，以字姓輸值主普，超度普施孤魂幽靈，以血緣代替地域觀念，以賽陣頭來代替打破頭的陋習。

不只主普壇有祭典，家家戶戶也多有普度，一般可分成公家機關的公普、廟宇的廟普、私人商家的私普及家戶的家普。文化局長陳靜萍指出，每年中元祭典科儀的場地在主普壇，前方廣場會有公普三連桌，由主普宗親會負責，就是所謂的「金松宴」，三連桌分為葷食桌、素食桌跟西洋食桌，滿足不同好兄弟需求，西洋桌是給各國西洋孤魂享用。

米雕大師謝源張今年在黃蠟石博物館將金松宴內容公開，把漢食碗桌、漢食盤桌、品高桌、九龍碗、九龍碟等5桌佳餚加上水果、 蔬莱、 海產、山獸、飛禽等，用觀賞用的米雕而成，文化局說「內容豐富講究的程度堪比國宴」。

文化局表示，三連桌旁有「看生台」，內容以「封神榜」中的人物為主，希望透過神話故事中的教化意涵，讓好兄弟悟道成仙，以麵糊作人頭，用竹條及不透光的色紙紮成，或全身均以麵材製作。

特別的是，供桌下會貼心擺設麻油雞湯，文化局說，是為了普度因難產而往生的婦女。依照過去習俗，麻油雞是坐月子時常食用之補品。普度還必須要有一道空心菜湯，拜完後還要灑掉， 寓意人鬼殊途，希望好兄弟 在享用豐盛的祭品後就離開。