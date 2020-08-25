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基隆全中運創10年獎牌最多 林右昌： 比照雙北照顧選手
基隆市府教育處今天晚間於北都飯店，舉行「基隆金準．光芒四射」109年基隆市全中運優秀選手及教練表揚大會，基隆市在今年全中運，拿下4金6銀7銅，創下近10年來獎牌數最多一戰。市府指「亮點選手奪金計畫」，比照雙北等級照顧選手，讓選手與教練專注訓練與比賽。
現場製播影片介紹選手奮戰歷程，市長林右昌頒獎嘉勉50餘位選手，期勉明年雲林全中運再創佳績。林右昌說，各位選手在競技場上拚搏，為基隆爭光，每面獎牌得來不易，除表達恭喜，對於教練與亮點計畫委員，長期對於選手的支持及面對訓練的堅持也特別致謝，無論在獎金鼓勵或在訓練資源上扶植，市府會全力以赴，給予最好的支持。
教育處表示，基隆市在今年全中運，拿下4金6銀7銅，創下近10年來獎牌數最多一戰。其中，4面金牌來自高中組射箭混雙賽、國男組射擊10公尺空氣手槍團體賽、國女組射擊10公尺空氣步槍團體賽、國男組射擊10公尺空氣手槍個人賽，後兩項甚至勇破大會紀錄。
市府為讓選手訓練沒後顧之憂，制定「亮點選手奪金計畫」，除了在選手訓練費用、營養費、教練費給予支持外，也提高代表隊規格與照顧，比照雙北等級照顧選手，讓選手與教練專注訓練與比賽。
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