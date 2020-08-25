聽新聞
test
0:00 / 0:00
縱管處改善鯉魚潭優養化 放流食藻性魚類防治
花蓮鯉魚潭是一座堰塞湖，每年夏季湖水受到高溫而產生優養化，花東縱谷國家風景區管理處委託東華大學，2016年起放流原生種黑鰱等食藻性魚類，以生物防治方式改善水質。花蓮水產培育所配合提供300尾黑鰱、2000尾羅漢魚及2000尾菊池氏細鯽等原生魚種，今在鯉魚潭流放，同時增加水中生物多樣性。
鯉魚潭是堰塞湖，水源主要來自雨水及少量來自荖溪的地底伏流，降雨季是夏秋颱風季，其他季節僅有少量降雨，以致營養鹽進入後不易排出。潭邊樹葉飄落分解，及早期民生用水排放，也都讓潭水水質變差，甚至影響觀光。
縱管處鯉魚潭站主任蔡威平表示，根據東華大學過去4年（2016年至2019年）辦理水質與生態調查結果顯示，水質雖未呈現惡化趨勢，且今年第2季潭水透明度達2公尺，短期水質指標（卡爾森指數）也顯示為普養，但就中期水質指標而言，優氧化程度仍顯示為中養至優養，自去年野放3000尾白鰱後，水質有比較改善。
東華大學自然資源與環境學系教授黃文彬說，研究結果顯示，黑鰱及白鰱能限制浮游植物的生物量，並能淨化水質，降低化學需氧量、總磷、溶氧量和pH值。因鯉魚潭沒有無人干擾的淺灘環境供黑鰱及白鰱繁殖，沒有放流魚苗後大量繁衍破壞生態疑慮，還能透過生態食物鏈改善水質。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言