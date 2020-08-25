縱管處改善鯉魚潭優養化 放流食藻性魚類防治

花蓮鯉魚潭是一座堰塞湖，每年夏季湖水受到高溫而產生優養化，花東縱谷國家風景區管理處委託東華大學，2016年起放流原生種黑鰱等食藻性魚類，以生物防治方式改善水質。花蓮水產培育所配合提供300尾黑鰱、2000尾羅漢魚及2000尾菊池氏細鯽等原生魚種，今在鯉魚潭流放，同時增加水中生物多樣性。

鯉魚潭是堰塞湖，水源主要來自雨水及少量來自荖溪的地底伏流，降雨季是夏秋颱風季，其他季節僅有少量降雨，以致營養鹽進入後不易排出。潭邊樹葉飄落分解，及早期民生用水排放，也都讓潭水水質變差，甚至影響觀光。

縱管處鯉魚潭站主任蔡威平表示，根據東華大學過去4年（2016年至2019年）辦理水質與生態調查結果顯示，水質雖未呈現惡化趨勢，且今年第2季潭水透明度達2公尺，短期水質指標（卡爾森指數）也顯示為普養，但就中期水質指標而言，優氧化程度仍顯示為中養至優養，自去年野放3000尾白鰱後，水質有比較改善。