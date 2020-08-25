快訊

遭疑帶議員玩澎湖 蔡易餘：推廣藍色公路進行訓練

國旅爆量！ 安心旅遊補助僅剩3億 不排除提前結束補助

東管處推部落工作假期 安通越嶺古道手作步道

中央社 / 花蓮縣25日電
來自各地20名志工和部落族人參與東管處部落工作假期活動，完成安通越嶺古道的過水淺橋、修繕木頭階梯及扶手綁繩，這條手作步道將成為登山客與部落族人的友善便捷步道。圖／中央社（東管處提供）
來自各地20名志工和部落族人參與東管處部落工作假期活動，完成安通越嶺古道的過水淺橋、修繕木頭階梯及扶手綁繩，這條手作步道將成為登山客與部落族人的友善便捷步道。圖／中央社（東管處提供）

來自各地20名志工和部落族人參與東管處部落工作假期活動，完成安通越嶺古道的過水淺橋、修繕木頭階梯及扶手綁繩，這條手作步道將成為登山客與部落族人的友善便捷步道。

交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處今天表示，20名來自各地的志工在部落族人帶領下，參與東海岸部落工作假期系列活動的「一起tamita南竹湖」，8月21至24日深入安通越嶺古道，尋訪古道獵徑，學習夜觀、獵物辨識、追蹤技巧等。

觀光局今年定為脊梁山脈旅遊年，安通古道是早期部落族人往返花東縱谷玉里鎮與東海岸長濱鄉的重要聯絡道路，充滿豐富的歷史人文故事，古道沿線林相優美，動植物生態豐富。

海岸山脈旁的南竹湖部落位於「安通越嶺」古道東側入口，是長濱鄉阿美族部落，耆老相傳古時祭師祭祀時族人會上山採集食物，在溪流旁泥地上捕獲的螃蟹都是白色的，所以部落地標是一隻白色螃蟹。

東管處副處長高堂貴表示，活動除了橫越古道外，修繕山林步道也是重要任務，志工們在步道專家陳清松指導下，分成不同的工作小隊，和部落族人共同完成一座過水淺橋、修繕木頭階梯及扶手綁繩，成為一條值得紀念的手作步道。

高堂貴指出，東海岸部落工作假期活動辦理以來頗獲好評，接下來將持續推出一系列不同部落體驗行程，9月10日起的「一起Talaloma'an貓公」，帶領民眾登阿美族聖山-奇拉雅山，認識傳統屋、部落工藝體驗及阿美族的慶功宴、傳統封溪捕魚等活動。凡國內外對原住民文化有興趣、想以深入方式認識部落的民眾均可上網報名參加。

延伸閱讀

錐麓古道百年佛像臉遭刮花 太管處加強巡查

宮崎駿系美景！精選「台北5條」大自然森林步道，還能遇見台灣獼猴

浪漫台三線手作步道 苗栗古道新亮點

「阿塱壹古道」可從台東端申請入山了 最快9月15日成行

相關新聞

東北角醫療資源不足 瑞芳新醫療大樓預計2025完工

新北市東北角4行政區瑞芳、平溪、雙溪、貢寮醫療資源不足，目前只有瑞芳區有一座礦工醫院，但礦工醫院從1982年啟用至今，因...

謝國樑與2黨籍立委搭台鐵提3訴求 反對廢除台鐵基隆站

基隆輕軌完工台鐵不進基隆火車站爭議未歇，前立委謝國樑今天下午與立委曾銘宗、洪孟楷，自台北火車站搭乘電聯車到基隆火車站，實...

縱管處改善鯉魚潭優養化 放流食藻性魚類防治

花蓮鯉魚潭是一座堰塞湖，每年夏季湖水受到高溫而產生優養化，花東縱谷國家風景區管理處委託東華大學，2016年起放流原生種黑...

宜蘭情人節點燈上演山水實景劇 以湖為景大器絕美

宜蘭情人節活動今晚登場，縣政府與部分鄉鎮市公所各有點燈活動，民眾湧入賞燈海，五彩繽紛，不過以精彩度來看，縣府在龍潭湖舉辦...

基隆市公車虧 審計室：路線重疊、部分班次未符需求

基隆市公車處虧損嚴重，去年虧損1億2千多萬元，基隆審計室今天指出，部分班次未與乘車需求配合，正副行車路線有114條，其中...

影／基隆聯合婚禮改抽籤不用搶 有機會獲郵輪遊等賀禮

基隆市今市民聯合婚禮9月30日在校官眷舍浪漫登場，市長林右昌今天選在七夕情人節宣告活動浪漫開跑。有鑑往年名額太搶手，不少...

花蓮客家義民祭將登場 徐榛蔚代表捐供品助華山

花蓮縣義民祭文化活動將於9月5日舉行，縣長徐榛蔚今天與義民堂主委鍾雪梅等人依古禮上香祈福、挑擔奉飯祈求活動順利，並將百分...

台東市富岡漁港貨船碼頭租案順利標出 預計10月營運

為加強台東縣離島貨船疏運品質，台東縣政府公開辦理「富岡漁港貨船碼頭及土地（A1-a1）出租案」，歷經3個月辦理採購公告及...

宜蘭創辦高齡生活大學 專車接送當一日大學生圓夢

很多長輩受限於早年家庭生活困窘，沒機會念大學，但那一身學士服總讓他們夢寐以求。宜蘭縣政府與佛光大學創辦「高齡生活大學」，...

基隆智慧公車站牌動態資訊不太準 審計室：加強改善

基隆審計室今天進行108年度總決算及附屬單位決算及綜計表審核報告，其中在市公車部分，發現智慧公車服務系統常有故障，導致公...

台東縣府活化轉運站旅服中心 「東東市」賣在地商品

台東轉運站旅遊服務中心長期以來為旅客提供情報與諮詢服務，台東縣政府首度將轉運站空間開放外部廠商經營「東東市」，希望活化場...

【重磅快評】不只基隆輕軌 盤點「前瞻」破綻百出

前瞻計畫進入第二期，前面三年多應該有些成效，未料稍加審視，發現「錢沾」各地方政府都有興趣，胡亂寫個計畫，完全不考慮周邊、...

熱門新聞

台中彩券行老闆捐出頭獎紅包 豪氣加碼千萬成立基金會

全國路口安全大執法 苗栗公布10路口4種違規重點

都更容獎新制加速審議 北市松山都更案打造21層高大樓

提升周轉率 9月起竹市觀光景點停車費率調整

黃偉哲被開罰單 民眾擔心詢問電話灌爆衛生局

謝龍介穿緊身衣曬恩愛 網友：遠看羅時豐、近看李小龍

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。