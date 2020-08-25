東管處推部落工作假期 安通越嶺古道手作步道

來自各地20名志工和部落族人參與東管處部落工作假期活動，完成安通越嶺古道的過水淺橋、修繕木頭階梯及扶手綁繩，這條手作步道將成為登山客與部落族人的友善便捷步道。

交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處今天表示，20名來自各地的志工在部落族人帶領下，參與東海岸部落工作假期系列活動的「一起tamita南竹湖」，8月21至24日深入安通越嶺古道，尋訪古道獵徑，學習夜觀、獵物辨識、追蹤技巧等。

觀光局今年定為脊梁山脈旅遊年，安通古道是早期部落族人往返花東縱谷玉里鎮與東海岸長濱鄉的重要聯絡道路，充滿豐富的歷史人文故事，古道沿線林相優美，動植物生態豐富。

海岸山脈旁的南竹湖部落位於「安通越嶺」古道東側入口，是長濱鄉阿美族部落，耆老相傳古時祭師祭祀時族人會上山採集食物，在溪流旁泥地上捕獲的螃蟹都是白色的，所以部落地標是一隻白色螃蟹。

東管處副處長高堂貴表示，活動除了橫越古道外，修繕山林步道也是重要任務，志工們在步道專家陳清松指導下，分成不同的工作小隊，和部落族人共同完成一座過水淺橋、修繕木頭階梯及扶手綁繩，成為一條值得紀念的手作步道。

高堂貴指出，東海岸部落工作假期活動辦理以來頗獲好評，接下來將持續推出一系列不同部落體驗行程，9月10日起的「一起Talaloma'an貓公」，帶領民眾登阿美族聖山-奇拉雅山，認識傳統屋、部落工藝體驗及阿美族的慶功宴、傳統封溪捕魚等活動。凡國內外對原住民文化有興趣、想以深入方式認識部落的民眾均可上網報名參加。