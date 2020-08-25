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宜蘭情人節點燈上演山水實景劇 以湖為景大器絕美

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭情人節有雙鵲橋，「唯有真心」鵲橋以大大的美人魚點綴，不但有意境而且大器。記者戴永華／攝影
宜蘭情人節有雙鵲橋，「唯有真心」鵲橋以大大的美人魚點綴，不但有意境而且大器。記者戴永華／攝影

宜蘭情人節活動今晚登場，縣政府與部分鄉鎮市公所各有點燈活動，民眾湧入賞燈海，五彩繽紛，不過以精彩度來看，縣府在龍潭湖舉辦的情人節活動浪漫絕美，不但有意境而且大器，「雙鵲橋」更是歷年創舉；晚間點燈儀式中，以湖域山水當成實景劇場，結合聲光及煙火特效上演「山水藝象」七夕舞劇，非常精彩。

今年縣政府在龍潭湖舉辦情人節活動，市公所在市民之森廣場、員山鄉公所在望龍埤、三星鄉公所在安農溪，各有美境，不過民眾看了之後比較，還是以龍潭湖情人節燈飾最有看頭，為期5天活動中，除了在湖邊及湖中有兩座雙鵲橋，8月25日與29日都有藝人音樂晚會，此外民眾參加互動遊戲，更有機會獲得婚紗套組及各大飯店的住宿券或餐券等好禮。

今晚6點半的宜蘭情人節點燈活動，以傳說噶瑪蘭公主故事為發想，把龍潭湖域當成山水實景劇場，採鼓樂、舞蹈、火舞等元素，結合聲光效果及煙火特效，演出「山水藝象」七夕舞劇，在綠意環抱、月光湖水倒映的景色下，牛郎與織女在湖面彎月上翩翩起舞，訴說一段綿悱惻的愛情神話故事，讓人驚艷陶醉。

山水舞劇表演結束後，縣長林姿妙點燈發放玫瑰花，帶領大家走鵲橋。縣政府表示，今年首度設計雙鵲橋，70公尺的「唯有真心」、240公尺的「愛的光芒」，其中真心鵲橋有座大大的美人魚，光芒鵲橋則有鯨豚點綴，讓人眼睛一亮；另以燈光投射的「浪漫城堡」相襯代表勇氣的「獨角獸」、LED燈條構成的珍珠貝殼及愛之船，在湖面倒影下，閃閃動人。

星光舞台分別在8月25日與29日安排陳忻玥、王艷薇、黃偉晉、田亞霍、魏嘉瑩等美聲「情人音樂夜」，杜忻恬、喬幼、黃文星、莊振凱、吳俊宏等歌手「星光音樂會」。縣長林姿妙表示，目前新冠肺炎疫情趨於緩和，縣政府秉持「愛情沒距離、社交有距離」的原則來安排今年的宜蘭情人節，歡迎大家相約到宜蘭感受情人節活動浪漫之美。

宜蘭情人節「愛的光芒」鵲橋有鯨豚點綴，讓人眼睛一亮。圖／縣政府提供
宜蘭情人節「愛的光芒」鵲橋有鯨豚點綴，讓人眼睛一亮。圖／縣政府提供
「愛的光芒」鵲橋有鯨豚點綴，襯著湖面倒影，美麗浪漫。圖／縣政府提供
「愛的光芒」鵲橋有鯨豚點綴，襯著湖面倒影，美麗浪漫。圖／縣政府提供
宜蘭情人節「愛的光芒」鵲橋有鯨豚點綴，讓人眼睛一亮。記者戴永華／攝影
宜蘭情人節「愛的光芒」鵲橋有鯨豚點綴，讓人眼睛一亮。記者戴永華／攝影
以燈光投射的「浪漫城堡」與代表勇氣的「獨角獸」。圖／縣政府提供
以燈光投射的「浪漫城堡」與代表勇氣的「獨角獸」。圖／縣政府提供
以燈光投射的「浪漫城堡」、LED燈條構成的珍珠貝殼及愛之船，在湖面倒影下，閃閃動人。圖／縣政府提供
以燈光投射的「浪漫城堡」、LED燈條構成的珍珠貝殼及愛之船，在湖面倒影下，閃閃動人。圖／縣政府提供

情人節 龍潭湖 林姿妙

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