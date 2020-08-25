謝國樑與2黨籍立委搭台鐵提3訴求 反對廢除台鐵基隆站

基隆輕軌完工台鐵不進基隆火車站爭議未歇，前立委謝國樑今天下午與立委曾銘宗、洪孟楷，自台北火車站搭乘電聯車到基隆火車站，實地探查目前台鐵營運的現況，對台鐵提出3點訴求，表達反對廢除台鐵基隆站決心。

謝國樑表示，無論基隆輕軌規、北宜直鐵、北宜高鐵或是民生汐止線等等規畫進度如何或施行與否，台鐵列車都還是經縱貫線到八堵站，再由八堵站連接宜蘭線、東部幹線，而台鐵基隆站每天上萬搭乘人次的權益也不能被犧牲，既然火車都開到八堵站，沒有理由無視基隆市區民眾搭火車的需求，因此他堅持台鐵基隆端到八堵段的運輸角色絕對不能廢。

謝國樑指出，為有效傳達基隆民眾的訴求，讓交通部明確了解基隆人真正的心聲，今天請曾銘宗、洪孟楷一起搭乘火車來基隆，實地了解目前台鐵的現況，雖然目前台鐵營運上有誤點、班次不均等為人詬病的問題，但這些都是可以進行現況改善。

謝國樑主張台鐵基隆站應持續營運之外，他並提出台鐵誤點問題的改正、基隆－台北通勤直達車增班、提升台鐵服務品質等3項訴求，在既有的台鐵系統上進行優化，相信這是最多基隆民眾所能接受的方案。

曾銘宗、洪孟楷則表示，未來交通部將主導基隆輕軌的溝通工作，協調北北基三縣市長的意見，但更不能忽略了基隆市民的切身需求，而基於職權也只有立法委員能夠監督交通部，輕軌對通勤族權益可能的衝擊，這是國民黨立委關心的議題，也將把基隆輕軌列為優先議案追蹤，力保基隆民眾權益不受影響。

謝國樑向交通部長林佳龍喊話，交通部目前將與三縣市協調，應是屬於輕軌或捷運之間的規畫，不應該到影響台鐵基隆火車站的存在，如果最後做的決議違反了基隆民眾的權益，規畫也將注定失敗。