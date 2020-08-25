快訊

淘寶台灣遭罰！陸學者：跟風美國遏止陸企 自找麻煩

WHO：全球新冠病例增速趨緩 僅東南亞、地中海東岸加快

台灣世展會伸援手 助台東逾3千清寒學子上學

中央社 / 台東縣25日電

新學期即將開學，許多弱勢家庭還在努力籌措學費。台灣世界展望會即日起陸續發放助學金，預計幫助台東3300名貧困兒童順利上學。

曾獲全國彈翻床錦標賽網上單人第1名、今年升高中三年級的體操好手林信延是受助學生之一。他說，感謝社工老師及資助人一路支持陪伴，讓他可以安心唸書、專心練體操，他會堅持下去，希望未來成為彈翻床教練。

台灣世界展望會東區辦事處表示，林信延在108年12月第一次代表台灣至日本參加彈翻床世錦賽分齡組，獲得網上單人第46名，這次比賽因過於緊張而有所失誤，所以未獲得好成績。林信延希望再次代表國家參加國際賽事，讓台灣的彈翻床技能被世界讚譽。

世界展望會東區辦事處表示，這學期持續幫助台東3300名貧困兒童上學，共計發放生活扶助金、營養扶助金、教育扶助金逾2400萬元，讓清寒學子不被經濟所困，能安心求學。

東區辦事處表示，每到開學，許多貧困學子由於家庭經濟環境等因素，無力籌措負擔學費，因此邀請社會大眾一起響應捐款支持「助學行動」，幫助台東縣內弱勢學子安穩無憂上學，或加入「國內資助兒童計畫」，透過長期一對一的資助關係，與台灣世界展望會一起陪伴稚弱的生命翻轉貧窮，讓受助家庭與兒童有機會能力邁向自立。

世界展望會 台東

延伸閱讀

陸生趕開學防疫旅館趁勢漲價 教部：將會商交通部

開學防疫起跑 教部配發264萬片口罩、12萬升酒精備戰

展望會發助學金 幫助台東逾3千清寒學生安心上學

準備開學了！經濟部：兒童、幼幼口罩這裡一定買得到

相關新聞

謝國樑與2黨籍立委搭台鐵提3訴求 反對廢除台鐵基隆站

基隆輕軌完工台鐵不進基隆火車站爭議未歇，前立委謝國樑今天下午與立委曾銘宗、洪孟楷，自台北火車站搭乘電聯車到基隆火車站，實...

基隆市公車虧 審計室：路線重疊、部分班次未符需求

基隆市公車處虧損嚴重，去年虧損1億2千多萬元，基隆審計室今天指出，部分班次未與乘車需求配合，正副行車路線有114條，其中...

宜蘭情人節點燈上演山水實景劇 以湖為景大器絕美

宜蘭情人節活動今晚登場，縣政府與部分鄉鎮市公所各有點燈活動，民眾湧入賞燈海，五彩繽紛，不過以精彩度來看，縣府在龍潭湖舉辦...

影／基隆聯合婚禮改抽籤不用搶 有機會獲郵輪遊等賀禮

基隆市今市民聯合婚禮9月30日在校官眷舍浪漫登場，市長林右昌今天選在七夕情人節宣告活動浪漫開跑。有鑑往年名額太搶手，不少...

花蓮客家義民祭將登場 徐榛蔚代表捐供品助華山

花蓮縣義民祭文化活動將於9月5日舉行，縣長徐榛蔚今天與義民堂主委鍾雪梅等人依古禮上香祈福、挑擔奉飯祈求活動順利，並將百分...

台東市富岡漁港貨船碼頭租案順利標出 預計10月營運

為加強台東縣離島貨船疏運品質，台東縣政府公開辦理「富岡漁港貨船碼頭及土地（A1-a1）出租案」，歷經3個月辦理採購公告及...

宜蘭創辦高齡生活大學 專車接送當一日大學生圓夢

很多長輩受限於早年家庭生活困窘，沒機會念大學，但那一身學士服總讓他們夢寐以求。宜蘭縣政府與佛光大學創辦「高齡生活大學」，...

基隆智慧公車站牌動態資訊不太準 審計室：加強改善

基隆審計室今天進行108年度總決算及附屬單位決算及綜計表審核報告，其中在市公車部分，發現智慧公車服務系統常有故障，導致公...

台東縣府活化轉運站旅服中心 「東東市」賣在地商品

台東轉運站旅遊服務中心長期以來為旅客提供情報與諮詢服務，台東縣政府首度將轉運站空間開放外部廠商經營「東東市」，希望活化場...

【重磅快評】不只基隆輕軌 盤點「前瞻」破綻百出

前瞻計畫進入第二期，前面三年多應該有些成效，未料稍加審視，發現「錢沾」各地方政府都有興趣，胡亂寫個計畫，完全不考慮周邊、...

防油水入海 綠島推截留器

台東縣綠島今年暑假因疫情解封遊客爆量，根據東管處統計，今年初至8月23日登島遊客有23萬2689人次，7月1日至8月23...

宜青健檢分析 肥胖代謝異常攀升

宜蘭縣政府每年為30歲到39歲的青年族群進行健康檢查，從近年來1萬6千多名年輕人受檢資料分析，約將近半數的身體質量指數B...

熱門新聞

台中彩券行老闆捐出頭獎紅包 豪氣加碼千萬成立基金會

全國路口安全大執法 苗栗公布10路口4種違規重點

都更容獎新制加速審議 北市松山都更案打造21層高大樓

7月鬼月嚇死人？北市東明公宅僅21層電梯顯示60樓

淡江大橋完工辦跨年煙火秀 立委盼成國際亮點

黃偉哲被開罰單 民眾擔心詢問電話灌爆衛生局

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。