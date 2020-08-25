台灣世展會伸援手 助台東逾3千清寒學子上學

新學期即將開學，許多弱勢家庭還在努力籌措學費。台灣世界展望會即日起陸續發放助學金，預計幫助台東3300名貧困兒童順利上學。

曾獲全國彈翻床錦標賽網上單人第1名、今年升高中三年級的體操好手林信延是受助學生之一。他說，感謝社工老師及資助人一路支持陪伴，讓他可以安心唸書、專心練體操，他會堅持下去，希望未來成為彈翻床教練。

台灣世界展望會東區辦事處表示，林信延在108年12月第一次代表台灣至日本參加彈翻床世錦賽分齡組，獲得網上單人第46名，這次比賽因過於緊張而有所失誤，所以未獲得好成績。林信延希望再次代表國家參加國際賽事，讓台灣的彈翻床技能被世界讚譽。

世界展望會東區辦事處表示，這學期持續幫助台東3300名貧困兒童上學，共計發放生活扶助金、營養扶助金、教育扶助金逾2400萬元，讓清寒學子不被經濟所困，能安心求學。

東區辦事處表示，每到開學，許多貧困學子由於家庭經濟環境等因素，無力籌措負擔學費，因此邀請社會大眾一起響應捐款支持「助學行動」，幫助台東縣內弱勢學子安穩無憂上學，或加入「國內資助兒童計畫」，透過長期一對一的資助關係，與台灣世界展望會一起陪伴稚弱的生命翻轉貧窮，讓受助家庭與兒童有機會能力邁向自立。